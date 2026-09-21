黨產爭議 最高行政法院：不能憑轉型正義口號違法裁判養

黨產會主委林峯正稱，最高行政法院針對國民黨舊中央黨部等三案判黨產會敗訴，讓這些黨產脫產後的利潤成為合法財產，最高行發新聞稿澄清。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 針對黨產會主委林峯正批評判決，最高行政法院發聲明反駁，強調依法獨立審判、不得憑轉型正義口號違法裁判，並要求不服判決者循正常救濟途徑。

行政院黨產會主委林峯正昨指稱，最高行政法院針對國民黨 舊中央黨部等三案判黨產會敗訴，法院判決讓這些黨產脫產後的利潤成為合法財產。最高行政法院昨特別發出新聞稿澄清，強調法院不能憑轉型正義之名，行違法裁判之實。

黨產會成立至今邁入第10年，台灣教授協會昨辦研討會，邀請林峯正專題演講「細說黨產10年」。林在演說中提及國民黨舊中央黨部、國發院案、大孝大樓案，黨產會訴訟都敗訴，痛批法院的判決。

最高行政法院強調，法院是參照黨產條例規定及立法理由、釋字第793號對黨產條例法制背景及合憲性的闡述，絕無外界所稱「過度限縮解釋，嚴重背離轉型正義核心價值，導致黨產條例立法意旨淪為空殼，轉型正義也將失去根本精神與力量」情形。

新聞稿中更強調，行政法院作為法治國家的拱心石，以維護自由民主憲政秩序核心價值之一的依法行政原則為職志，審判獨立更是民主憲政秩序的最後一道防線；法官依憲法第80條，須超出黨派以外，依法律獨立審判，不受任何干涉，更不能僅憑「轉型正義」口號，行違法裁判之實。

最高行指出，黨產會身為訴訟當事人的一方，若對判決結果不服，應循中華民國現行體制謀求救濟，而非於敗訴後藉由學術研討會，發表帶有強烈主觀色彩的質疑，不僅有失行政機關應尊重法治的基本素養，更嚴重破壞權力分立分際。

國民黨文傳會主委陳以信表示，黨產會打著「轉型正義」旗號追殺國民黨，敗訴後竟連法院都敢攻擊，如今連最高行政法院都看不下去；事實證明，當政治凌駕司法、清算取代法治，「轉型正義」就已淪為「轉型不正義」。