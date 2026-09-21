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沈伯洋桃園輔選 藍批人造洋流未必加分

台灣新聞組／桃園21日電
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民進黨台北市長參選人沈伯洋20日和桃園市長參選人黃世杰在中壢夜市合體，吸引大批支...
民進黨台北市長參選人沈伯洋20日和桃園市長參選人黃世杰在中壢夜市合體，吸引大批支持者到場，將現場擠得水泄不通。（記者鄭國樑／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

沈伯洋赴桃園中壢夜市替黃世杰輔選引發「洋流」熱潮，但國民黨凌濤質疑是跨區動員的人造聲勢，恐將政治對立情緒帶進桃園。

民進黨台北市長參選人沈伯洋近日掀起「洋流」熱潮，昨晚到桃園和同黨市長參選人黃世杰合體逛中壢夜市，吸引眾多支持者湧入夜市，不斷高呼「凍蒜」口號，曾在桃園市政府服務的行政院秘書長張惇涵也到場力挺。

沈伯洋抵達夜市現場後，受到眾多支持者熱烈歡迎，直到晚上近8時半，他與黃世杰、張惇涵一同接受媒體聯訪後，還在現場開起簽名會。

黃世杰身為地主受訪表示，很感謝現場熱情的民眾，並表示「洋流慧聚、杰伴同行」象徵新世代扛起新時代理念，今晚「洋流」興盛，可見民主薪傳再一次在中壢民主聖地點燃了起來。

黃世杰也說，兩人的競選口號相近，沈是台北順起來，自己是心桃園動起來，都希望城市發展往前進，希望不只是雙北、桃園或台灣，都能透過正向選舉，選出最有創意、執行力的市長，發揮「杰伴」同行的效果。

「很感動，一路走來感受到很大的人流。」沈伯洋受訪時笑說，現場人潮眾多，「待會會不會進不了夜市」，他也希望支持者可以先進入中壢夜市吃東西，待會掃街時才會更容易遇到他。

現場有媒體提問洋流現象？沈伯洋說，「洋流的本質是在全台灣，不管到哪都有機會出現」，但重點還是在台北，自己跟黃世杰也會交流北北基桃市政議題，像夜市管理等，台北有優勢也有劣勢，希望在選舉過程透過政見，讓大家感受新世代如何扛起新時代。

國民黨桃園市議員凌濤質疑，「洋流」是同一批支持者跨區形成的「人造洋流」，更指近日桃園中秋晚會有民眾在藍營人士致詞時高喊「麻瓜」，顯示政治對立情緒正被帶進桃園。

凌濤表示，桃園市長張善政將推出首波競選文宣，主打「桃園前進、繼續挺善良」，除訴諸藍白合作，也呼應市民對「善良桃園、建設桃園」的期待；反觀黃世杰近期希望藉沈伯洋的「洋流」拉抬聲勢，但隨之而來的政治對立情緒，恐怕讓桃園原有的政治環境受到影響。

凌濤說，這幾天桃園舉辦中秋晚會時，就有人在活動現場大聲干擾。當時前幾名民進黨人士代表致詞時，一名民眾並未出聲，直到藍營人士上台祝賀中秋、提及張善政近期施政成果，才連續大聲高喊「麻瓜」，激動程度甚至引起周遭民眾注意；市民不希望政治活動充斥對立與叫囂，這股「人造洋流」帶來的政治情緒，也恐對台灣民主素養造成負面影響。

凌濤表示，沈伯洋、黃世杰前進中壢夜市，但中壢夜市、桃園夜市原本就相當擁擠，不需要同一批支持者「跑遍台灣東南西北當臨演」，製造所謂「人造洋流」，這種選舉操作不但未必替黃世杰加分，反而可能引起部分市民反感。

凌濤說，選戰關鍵仍在地方組織及地面戰，國民黨雖目前面臨基本盤遭瓜分的壓力，但張善政執政近四年，各項政見逐步落實，地方民代也持續站在第一線服務及監督，希望爭取選民支持。

精華 FAQ

  • 沈伯洋與黃世杰、張惇涵在中壢夜市現身後，吸引許多支持者湧入，現場不斷高喊「凍蒜」。他還在媒體聯訪後留在現場簽名，整體氣氛相當熱烈。

  • 黃世杰表示，這象徵新世代扛起新時代理念，也代表民主薪傳在中壢被再次點燃。他強調兩人都希望透過正向選舉與政見，讓城市發展持續往前走。

  • 凌濤認為，這是同一批支持者跨區形成的「人造洋流」，而且可能把政治對立情緒帶進桃園。他指出，選戰仍要靠地方組織與地面戰，過度操作聲勢未必能獲得民眾認同。

民進黨 沈伯洋 薪傳

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