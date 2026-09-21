抗洋流...蔣萬安市場跑攤高人氣 凍蒜聲不斷

台北市長蔣萬安勤跑地方固樁，展現超人氣。（本報資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 蔣萬安在信義市場跑攤受到民眾熱烈歡迎，並宣布放寬一戶一攤與研議電費補助，展現持續以市政與基層互動累積支持。

年底選戰倒數，台北市長蔣萬安 勤跑地方固樁，20日晚間出席信義市場福德正神聖誕千秋餐會，民眾、攤商熱情迎接，光進場就擠得水洩不通，沿路蔣萬安凍蒜聲不斷，許多民眾爭相與握手、合照，還有人熱情上前擁抱。

蔣萬安致詞也為攤商宣布好消息，針對許多攤商向市府反映的「一戶一攤」限制，市府決定朝放寬「一戶多攤」方向進行；另外針對電費負擔，市場處也正在規畫相關補助方案。相關措施獲得現場攤商熱烈歡迎，還有民眾主動拿起麥克風感謝市府並表達對市長的支持。

蔣萬安假日勤跑地方，並且逐桌向攤商及民眾致意，民眾熱情要求合照、握手，現場氣氛熱絡，也展現蔣萬安的超人氣。

蔣萬安上周六南下高雄，陪國民黨高雄市長參選人柯志恩造勢，昨晚到六合夜市拜票人潮擠爆；被問到「萬安旋風」是否在高雄輾壓「洋流」？蔣昨說，「高雄鄉親就像南台灣的太陽一樣，非常地熱情」。沈伯洋表示，「洋流」全台灣都有，他就是專注市政議題，讓更多人認識。

對於同黨議員楊植斗、鍾沛君提醒藍營別小看「洋流」，蔣萬安回應表示，他跟團隊一直以來都是兢兢業業、一步一腳印，向所有市民說明市政，且透過各項政績及未來願景，爭取市民認同。

沈伯洋與賴瑞隆合體，是否掀起「洋流」外溢？沈說，洋流本就是自然形成。他也提到，與賴瑞隆談到商圈發展及AI如何合作。