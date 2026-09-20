蔣萬安稱「高雄進步」被綠大作文章 發言人嘆：話聽一半只暴露心虛

台北市政府發言人魏汶萱。（魏汶萱提供）

台北市長蔣萬安 19日南下高雄為國民黨高雄市長參選人柯志恩輔選，蔣一句「高雄進步大家都看到」，被高市府順勢拿來替陳其邁 政績背書，引發藍綠選戰攻防。北市府發言人魏汶萱20日也在臉書貼文說，「舞台的亮光，有照進庶民的口袋嗎？

「好醫生會先建立信心，再給出精準診斷；民進黨 卻只想聽恭維，不敢聽診斷！」魏汶萱也表示，這兩天民進黨支持者很興奮，不斷拿蔣萬安市長說的「高雄的進步大家都有看到」做文章。話聽一半，只會暴露出自己的心虛。

魏說，蔣市長好言在先，真正的「精準診斷」在後面：「一座城市的進步不能只看演唱會經濟，更要問：散場之後，年輕人有沒有更好的工作？店家有沒有更好的生意？」「高雄的光，除了照亮舞台，更要照亮每一個人的日常生活。」蔣市長一針見血：煙火放完了，高雄市民有賺到錢嗎？

另外，魏汶萱也提到，高雄市議員早就點出實際數據：今年1至5月高雄營利事業營業額僅成長 1.02%，六都倒數第一；上半年零售業銷售額六都第五、美髮業僅增 1.22%、家電維修業甚至從 176 億縮水到 170 億、製造業也呈現負成長。

演唱會風光無限，但真正的苦，高雄市政府沒有回答，賴瑞隆委員當沒聽到、還在歌舞昇平。

「一場『隆捲風』吹過，聲勢浩大，留下的卻是寸草不生。」魏說，高雄市民需要的是「有志一同」為大家實實在在拚經濟的真心。既然民進黨答不出來，就讓柯志恩來！有人致詞只聽一半，急著剪。有人都聽完在六合夜市的媒體聯訪直播，還能興奮的繼續剪。老話一句：「你在網路造謠，我在網路闢謠。」

魏也提到，蔣市長公允提出對高雄的褒與貶，是對高雄這片土地的關心，而台北這些年拿下天下、遠見評比的六都第一、台灣第一座李光耀世界城市獎特別獎，有實力才能展現肯定別人的大氣！

蔣萬安20日被問到19日的致詞時，蔣萬安也還原致詞的原意，是指他完整的談話，是不能只看到演唱會，而是真正市民的生活，年輕人有沒有找到好的工作，老人家能不能讓孩子留在身邊，店家的生意有沒有更好？蔣說，所以講到一個城市的進步，不只是看到演唱會，而是看到民眾日常的生活。所以他相信，柯志恩委員，這部分是一定可以做得最好。