李四川談父親「靠雙手養大7兄弟姊妹」 一句話記到現在
民進黨新北市長參選人蘇巧慧19日談到政治第二代處境，直言「有一個跟你同行的厲害阿爸，壓力有多大？我最清楚」，表示唯有付出更多努力、做出成績才能獲得肯定。國民黨新北市長參選人李四川20日被問及此事時，談起自己的父親，他說，父親靠捕魚養大7名子女，從小只教他「做人要老實，做事要認真」，「在我心中，他是我最偉大的爸爸」。
蘇巧慧19日在三重出席聯合競選總部成立活動時，談到接棒參選的議員參選人陳俊維，因其父親陳啟能長期從政，她有感而發表示，自己最清楚擁有一位「厲害老爸」所承受的壓力。她說，自己從小就要求「做到100分還不夠」，必須以兩倍、三倍努力，把成績一件件做出來，才能面對外界「靠爸爸」的質疑。
李四川20日出席永和區聯合競選總部成立大會，媒體詢問如何看待蘇巧慧談父親帶來的壓力，他沒有直接評論蘇貞昌，而是從自己的成長背景說起。
李四川表示，自己的父親是捕魚人，「靠著兩隻手，養大我們全家7個兄弟姊妹」，自己出身的是一個普通家庭。他說，父親雖然只是普通人，卻從小告訴他「做人要老實，做事要認真」，這兩句話他至今始終記在心中。
李四川表示，「我爸爸雖然是普通人，但是在我心中，他是我最偉大的爸爸。」
她表示，擁有一位很厲害的父親，外界常會質疑是否「靠爸爸」，因此必須付出更多努力，甚至用兩倍、3倍的成績來證明自己。 他沒有直接評論蘇貞昌或蘇巧慧的說法，而是分享自己父親的故事，指出父親靠雙手捕魚養大7名子女，並教他做人要老實、做事要認真。 李四川說父親雖然只是普通捕魚人，卻靠雙手撐起全家生計，養大7兄弟姊妹；他至今仍記得父親常說的兩句話，並視父親為最偉大的人。
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她表示，擁有一位很厲害的父親，外界常會質疑是否「靠爸爸」，因此必須付出更多努力，甚至用兩倍、3倍的成績來證明自己。
他沒有直接評論蘇貞昌或蘇巧慧的說法，而是分享自己父親的故事，指出父親靠雙手捕魚養大7名子女，並教他做人要老實、做事要認真。
李四川說父親雖然只是普通捕魚人，卻靠雙手撐起全家生計，養大7兄弟姊妹；他至今仍記得父親常說的兩句話，並視父親為最偉大的人。
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