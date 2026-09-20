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涉賄被羈押 彰化議長謝典霖父提抗告 控「政治恐怖」

台灣新聞組／彰化20日電
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彰化縣議會議長謝典霖一家三口被檢方移送彰化地方法院，法官裁謝典霖羈押禁見。（本報...
彰化縣議會議長謝典霖一家三口被檢方移送彰化地方法院，法官裁謝典霖羈押禁見。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

彰化議長謝典霖及其父因議會餐會涉賄遭羈押並提抗告，雙方與藍營參選人強調非賄選，檢方則指動用公款、提供酒點心且金額逾千元，已構成賄選。

彰化縣議會議長謝典霖及父親謝新隆因在縣議會以公帑辦餐會涉賄被羈押，謝典霖辦公室及國民黨彰化縣長參選人魏平政均強調餐會對價關係不明確，質疑檢調「押人取供」，違背程序正義；彰化地檢署回應表示，餐會現場選民超過百人，提供洋酒、蛋黃酥禮盒，每人賄選金額已逾千元。

謝新隆被羈押部分已提起抗告，謝典霖辦公室昨天發表聲明指出，謝典霖尚未經法院判決有罪，卻遭裁定羈押禁見，這不僅直接限制了其人身自由，更嚴重衝擊、剝奪了候選人親自參與民主選舉的平等權利，認為已非單純的司法偵辦，是赤裸裸「政治恐怖」的介入。

由於謝家力挺國民黨彰化縣長參選人魏平政，鄭汝芬並擔任顧問團團長，魏平政昨天出面聲援表示，他身為6月203日議會餐會出席者之一，目睹現場僅為一般社交聚會，縱有民眾喊「凍蒜」，也屬地方民情表達，何來「以好處換取選票」的犯罪對價關係？若僅因有人喊「凍蒜」即被認定為賄選，那未來所有候選人出席地方拜票、中秋烤肉或婚喪喜慶，是否都隨時面臨司法威脅？檢調與法務部若無法給出明確法律標準，將使司法流於恣意執法。

彰化地檢署回應指出，謝典霖等人是使用議會公款支付餐會費用對選民賄選，且有對價關係，具有貪瀆及違反選罷法的雙重不法；至於坊間單純選舉造勢場合提供的簡易餐飲，或參加活動致贈符合社交禮儀的禮品，若無對價關係，自不構成賄選。

檢方也說，本案用於賄選的財物除高價料理外，還提供洋酒，會後並致贈蛋黃酥，已非僅提供簡易餐飲的選舉造勢活動。且參與的參選人及選民多達百人以上，賄選財物總價值，及在場每位選民的賄選金額已逾千元。

彰檢對餐會認定賄選起了效應，除苗栗市公所擔心此氛圍造成心理負擔，決定暫停志工中秋烤肉活動及市政顧問交流餐會。民眾黨台中市議員江和樹表示各參選人連送水都停了，他還質疑副總統蕭美琴昨到台中為民進黨台中市長參選人何欣純站台助選，現場發放炒麵餐盒，一看就知道超過30元賄選標準。  

何欣純競總回應，選舉造勢活動提供民眾茶水、餐飲且不逾越社會常情，不構成賄選，這是法務部載明的標準。

精華 FAQ

  • 檢方認定兩人以彰化縣議會公款辦餐會，並向選民提供財物，涉及賄選與貪瀆，因此聲請羈押。謝新隆已對羈押裁定提起抗告，謝典霖辦公室也公開表達不滿。

  • 謝典霖辦公室主張，他尚未經法院判決有罪卻遭羈押禁見，已嚴重限制人身自由與參選權利，批評這不是單純司法偵辦，而是帶有「政治恐怖」意味的介入。

  • 彰化地檢署指出，餐會使用公帑支付，現場有百名以上選民，並提供高價料理、洋酒及會後蛋黃酥禮盒，每人賄選金額逾千元，已超出一般造勢餐飲範圍，具明確對價關係。

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