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藍白合伏筆？桃園市長張善政首波文宣「繼續挺善良」

記者朱冠諭／桃園即時報導
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桃園市長張善政競選布局逐漸成形，和黨籍議員合體的看板也開始上架。（本報資料照片）
桃園市長張善政競選布局逐漸成形，和黨籍議員合體的看板也開始上架。（本報資料照片）

台灣地方選舉倒數兩個多月，尋求連任的桃園市長張善政首波競選看板近期將陸續亮相。據了解，首波文宣主打「桃園前進、繼續挺善良」，除延續張善政4年前「挺善良」競選口號，「桃園前進」更恰巧是民眾黨前桃園市長候選人、現任苗栗縣副縣長賴香伶2022年的競選訴求，在藍白合備受關注之際，也讓這4個字格外受到矚目。

張善政目前仍以市政行程為主，但競選團隊已開始暖身，包括首波文宣及桃園、中壢雙競選總部都進入準備階段，預計市議會總質詢告一段落後，逐步拉高選戰強度。近期率先曝光的大型看板，將以「桃園前進、繼續挺善良」為主軸。

其實「桃園前進」並非首次出現在桃園市長選戰。賴香伶2022年代表民眾黨參選桃園市長時，就曾以此作為重要競選訴求；4年後，同樣4個字出現在張善政爭取連任的首波文宣，也為這次選戰增添藍白合作話題。

張善政團隊人士表示，賴香伶4年前提出「桃園前進」談的是桃園未來發展，如今張善政再以「前進」為訴求，希望把過去4年捷運、醫療、產業等建設進度端上檯面，向選民說明桃園這4年的改變，也訴求下一個4年繼續推進。

據了解，張善政與賴香伶近年仍保持互動，兩人日前也曾通電話，就桃園市政交換意見。知情人士透露，賴香伶樂見「桃園前進」4年後再次出現在桃園市長選戰，讓當年的競選訴求有了延續；目前透過桃竹竹苗治理平台與大矽谷計畫，桃園與苗栗原本就有密切的市政往來與合作，賴香伶未來也絕對是張善政邀請站台的對象。

至於「繼續挺善良」，則延續張善政2022年「挺善良」口號。團隊認為，張善政經過4年執政後，沒有必要重新塑造另一套候選人形象，因此在原有口號前加上「繼續」兩字，希望喚起上屆支持者的選舉記憶，也凸顯爭取連任的定位。

輔選人士指出，「桃園前進」著重這4年的市政成績及未來建設，「繼續挺善良」則延續張善政原有形象，一個談市政、一個連結4年前的支持基礎。隨著首波競選看板陸續亮相，桃園、中壢雙競選總部也進入籌備尾聲，張善政預計待議會總質詢結束後正式拉高競選強度，桃園市長選戰也將進入下一階段。

桃園市長張善政競選布局逐漸成形，和黨籍議員合體的看板也開始上架。（圖／民眾提供）
桃園市長張善政競選布局逐漸成形，和黨籍議員合體的看板也開始上架。（圖／民眾提供）

精華 FAQ

  • 首波競選看板以「桃園前進、繼續挺善良」為主軸，前者訴求市政成績與未來推進，後者則延續張善政2022年的競選口號，強調連任與既有支持基礎。

  • 因為「桃園前進」曾是民眾黨前桃園市長候選人賴香伶2022年的重要訴求，如今被張善政沿用，時間點又逢藍白合作受關注，因此格外受到外界矚目。

  • 目前張善政仍以市政行程為主，但競選團隊已啟動首波文宣與桃園、中壢雙競選總部籌備，預計待市議會總質詢結束後，才會正式拉高競選強度。

張善政 民眾黨

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