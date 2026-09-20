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學者觀察 藍綠大咖外溢效應不如當年「韓流」

台灣新聞組／高雄20日電
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學者分析，當年韓流具高度自主流動性，形成由下而上群眾浪潮，如今藍綠大咖仍難及。圖...
學者分析，當年韓流具高度自主流動性，形成由下而上群眾浪潮，如今藍綠大咖仍難及。圖為韓國瑜（右）陪同候選人車隊掃街。（本報資料照片）

AI摘要

文章摘要整理：

學者認為，藍綠大咖近日在北高連線拚聲量，但與當年由下而上的韓流相比，外溢效應明顯不足，最終仍要看能否轉化為投票支持。

藍綠同日啟動北高連線，「萬安旋風」尬上「洋流」在港都對決。政治學者分析，藍綠大咖政治光環，擴大聲量操作空戰，能否轉化為選票仍待觀察；昔日「韓流」風潮由下而上，有高度自主流動性，目前藍綠大咖不管台北市長蔣萬安、民進黨台北市長參選人沈伯洋等，都沒有籠罩全局的外溢效應。

沈伯洋掀起「洋流」被喻為立法院長韓國瑜昔日帶起的「韓流」，民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，尊重每個人的選舉策略，最重要的是拿出實際政績，不管是立委或鄉鎮市長，推動福國利民法案，是否站在百姓立場，還是只聽民進黨的黨意，把黨意放在最上面，台灣人都會看得很清楚。

政治學者廖達琪指出，沈伯洋在無人看好的狀態下，沒有包袱輕鬆上陣，透過議題攻防與媒體操作，迅速累積全台知名度；綠營北高連線希望將台北聲量向南輻射，彌補民進黨高雄市長參選人賴瑞隆政治光環的不足，設法拉開與國民黨高雄市長參選人柯志恩的膠著選情；沈賴愛河合體，重點不在比人頭，而是營造話題。

廖達琪說，國民黨「大咖牌」更多，蔣萬安、國民黨新北市長參選人李四川是首波，還有台中市長盧秀燕等重量級人物，可望陸續南下；政治明星接力為柯志恩站台，可補強理性特質的柯志恩，較欠缺的渲染力和爆發力，凝聚基層團結；藍營組織動員之外，能否激起跨選區支持者現身，帶動中間與年輕選民返鄉，才是選情「起風」指標。

廖達琪表示，當年韓流具高度自主流動性，不依賴地方組織安排，也會主動搭車、跨區參與，形成由下而上群眾浪潮，但目前看來蔣萬安、李四川或沈伯洋，都尚未湧現足以籠罩全局的外溢效應；加上蔣李有選區壓力，跨區站台受牽制，綠營也會有賴清德總統、前總統蔡英文等大將輔選，無論藍綠，能把空戰聲量轉化為投票意願，才能取得優勢。

精華 FAQ

  • 廖達琪認為，藍綠大咖南下確實能擴大聲量、製造話題，但是否真正轉化為選票仍待觀察。她強調，空戰熱度若無法帶動投票意願，對選情的實質幫助就有限。

  • 因為韓流是由下而上形成，具有高度自主流動性，民眾會主動跨區參與，形成群眾浪潮；相較之下，現今藍綠大咖多靠站台與組織動員，較難出現籠罩全局的外溢效應。

  • 綠營希望藉由沈伯洋、賴瑞隆等人合體，將台北聲量向南輻射，營造話題來拉開高雄選情；藍營則以蔣萬安、李四川、盧秀燕等大咖接力站台，強化柯志恩的聲勢與基層凝聚。

韓國瑜 黃國昌 蔣萬安

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