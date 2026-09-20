新聞眼／萬安旋風外溢壓洋流 「隆捲風」淪配角

國民黨高雄市長參選人柯志恩19日在鳳山舉辦首場大型造勢，吸引上萬支持者，台北市長蔣萬安站台，選戰進入激烈肉搏階段。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要 文章摘要整理： 年底選戰因蔣萬安與沈伯洋跨縣市輔選而升溫，藍綠在高雄交鋒形成「萬安旋風」對上「洋流」，而賴瑞隆的造勢聲量則被沈伯洋搶走。

年底選戰原本很冷，隨首都之戰升溫，台北市長蔣萬安 和民進黨 市長參選人沈伯洋 昨抵高雄輔選，更是上演萬安旋風力壓「洋流」，拉抬港都市長選戰氣氛；未來選情愈緊繃的縣市，兩人輔選效益也會加乘，一舉炒熱全台選情。

今年6月間民調顯示，蔣萬安領先沈伯洋近30個百分點，原因是綠營支持者僅7成支持沈伯洋，反觀藍白支持者高達9成挺蔣萬安，許多民進黨在台北的支持者少部分還流向蔣。

不過，沈逐漸從低谷爬起，民進黨全黨圍攻蔣萬安，搭配青鳥等沈伯洋支持者從鼠患、砍樹和特權等，甚至蔣萬安的英文口條，都成了「毀蔣戰略」。

同時，沈伯洋樹立溫暖人設，淡化去年身為大罷免領袖的仇恨值，頻頻掃街與市民對話，上藍綠媒體專訪等，不只掀起洋流浪潮，也讓民進黨基本盤大幅回歸，甚至有望訴諸中間選民。

沈伯洋19日赴港都後，接著到桃園、台中等民進黨聲勢落後區輔選，要用同樣的手法，拉抬各地低迷的基本盤，炒熱當地選情，當全台各地湧現「洋流」，有助沈自己在北市的選情。

不料，蔣萬安19日深入綠營本命區高雄，和國民黨市長參選人柯志恩在鳳山、六合夜市造勢掃街，吸引大批人潮。蔣一掃陰霾，證明不被民進黨的「洋流」困住，還可能外溢到綠營縣市，且這段時間綠營操作的「全黨毀蔣」，甚至可能激起藍營選民憂慮，轉為投票動力。

選戰白熱化，蔣萬安跨縣市輔選滿檔，北市更展開嚴密陸戰，力守北市藍大於綠的結構，透過輔選白營開拓中間選民；但「洋流」士氣已起，藍營不能絲毫輕敵，否則不僅衝擊北市，新北等五五波選區也會受累。

「萬安旋風」、「洋流」橫掃港都拚人氣，也為高雄市長選情添柴火。國民黨柯志恩二度挑戰，首場萬人造勢從鳳山出發，滿場3萬人潮振奮士氣，支持者相信高雄起風拚翻轉。反觀台北市長參選人沈伯洋南下助陣，「洋流」吸走目光，「隆捲風」則不如預期。

立法院長韓國瑜在高雄市曾創下政黨輪替奇蹟，八年前韓國瑜的三山造勢從鳳山出發，更掀起席捲全台的「韓流」風潮。柯志恩昨鳳山「大風起」造勢被拿來與韓國瑜比較，柯志恩以學者專業與全方位政見，打造個人特色，要讓選民看見「這『柯』不一樣」。

柯志恩沒有韓國瑜的幽默感與金句連發，但她敗選後蹲點四年，展現女性從政者的堅韌與細膩；當「鐵拳教育」校園霸凌議題正夯之際，她未狠踩對手痛處，藉此乘勝追擊，創造對自己有利的選戰焦點，其實展現同理心與自制力。

19日鳳山造勢中，曾任高雄市副市長的李四川一句「我回來了」，讓支持者重溫昔日榮光。「川伯」暢談當年為高雄的努力，他用真摯情感推薦「選輸後沒有離開」的柯志恩，讓血性、重情分的港都人也動容。

賴瑞隆力拚接棒綠營高雄執政，每當他與現任市長陳其邁同框，賴瑞隆總是淪為配角，陳其邁肯定賴的努力，但也稱賴屬於「慢熱型」，賴承接綠營基本盤沒問題，但開拓中間選民則遇阻力。

自稱「隆捲風」的賴瑞隆請來沈伯洋助陣，選民追逐「洋流」，甚至衝著沈伯洋而來，儘管陳其邁稱「洋流碰上隆捲風非常精采」，也炒熱話題，但選民卻不是關心高雄選情，反而讓沈伯洋跨區拉抬聲勢。