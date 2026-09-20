高雄對壘 柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒

年底市長選戰加溫，國民黨雙北市長參選人蔣萬安（右）、李四川（左）南下替柯志恩（中）站台。（記者劉學聖／攝影盛

AI摘要 文章摘要整理： 高雄市長選戰升溫，柯志恩在鳳山首場萬人造勢主打反新潮流與政黨輪替；賴瑞隆則與陳其邁、沈伯洋合體，強調以市政政績與城市合作回應。

國民黨高雄市長參選人柯志恩昨在鳳山舉辦首場萬人造勢，邀來台北市長蔣萬安 、新北市長參選人李四川 站台。柯志恩批對手是新潮流系，高雄不能被派系綁架，要從鳳山吹起政黨輪替風。民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨與同黨台北市長參選人沈伯洋合體，高雄市長陳其邁說，賴瑞隆是慢熱型，「洋流碰上『隆』捲風非常精彩」。賴瑞隆表示，對手陣營來造勢，多看看高雄建設，他有高雄市政經驗，盼回到市政議題交鋒。

立法院長韓國瑜 昔日參選高雄市長，靠三山造勢掀「韓流」，首場就從高雄人口最多的鳳山區出發。柯志恩昨在鳳山舉辦首場「大風起」萬人造勢，力拚「起風」。立法院前院長王金平站台時提到，高雄大建設陸續完成，但房價漲、淹水、天坑未解決，「外表金光閃閃，內裡生鐵鏽」。

「我又回來了。」當過高雄市副市長的李四川上台獲熱烈歡迎，他說，他在高雄只做一年半，但是高雄的街道與工程都記得很清楚，柯志恩上次選輸後沒離開，呼籲讓柯當選建設高雄。

蔣萬安說，他與李四川成功爭取輝達落腳台北，台北有AI產業優勢，高雄有半導體優勢，希望北高合作，為產業、教育與文化打拚，讓城市更具競爭力。

柯志恩說，當年與蔣萬安參加三山造勢，見證高雄政黨輪替，呼籲讓高雄再創奇蹟；高雄有進步，但天上空汙還在、地上天坑還在；她批對手「『隆』捲風來得快，去得也快，留下的只有破壞」，尤其賴瑞隆屬於新潮流，高雄不能被派系綁架，「他拚口袋、錢袋，我拚下一代」。

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆（右）邀請民進黨台北市候選人沈伯洋（中）南下，走讀愛河灣、參與水上活動，話題十足。（記者劉學聖／攝影）

賴瑞隆昨早與陳其邁出席甲仙芋筍節，下午與沈伯洋南北合擊，兩人在愛河畔一見面，賴瑞隆先送上珍珠奶茶，要沈伯洋「嘗嘗甜頭」。賴強調，如今的光榮碼頭與亞洲新灣區，見證高雄走向光榮。

陳其邁昨受訪說，沈伯洋在台北颳起流行風，走到哪裡都萬人空巷；賴瑞隆人比較老實，需要包裝，因此「熱帶氣旋要變成『隆』捲風，賴是比較慢熱型的候選人」。

陳其邁說，賴瑞隆深耕地方與國會，也當過海洋局長，參與亞洲新灣區開發，做事情腳踏實地；賴沈「有武功、心法要交流」，北高城市合作愈多，國家會愈進步。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨晚在民進黨創黨40周年紀念音樂會表示，民進黨在這次縣市長選舉中，提名的每一位都是非常傑出的人才；在中國對台灣壓力一天比一天強、立法院紛亂不斷之際，拜託所有父老鄉親再次站出來守護台灣，讓民進黨提名的所有參選人，11月28日都能高票當選。