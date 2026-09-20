我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界周刊／夕陽日全蝕 罕見天文奇觀

美國現象／遊樂園經典 旋轉盤100歲了

北高串連 蔣萬安沈伯洋南台拚場燒熱選情

台灣新聞組／高雄20日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安（前左）、新北市長參選人李四川（前右）19日赴港都，為同黨高雄市長...
台北市長蔣萬安（前左）、新北市長參選人李四川（前右）19日赴港都，為同黨高雄市長參選人柯志恩（前中）站台。（記者劉學聖／攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

藍綠台北、高雄市長參選人跨城互相站台拉抬聲勢，蔣萬安與柯志恩在高雄夜市掀熱潮，沈伯洋則與賴瑞隆在愛河灣造勢，並再度引發雙城辯論攻防。

藍綠首都大戰，全台都是決戰區。台北市長蔣萬安昨為同黨高雄市長參選人柯志恩站台，逛六合夜市，港都粉絲喊「萬安凍蒜」。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆逛愛河、划立槳，上千人追星。藍綠參選人相互拉抬，炒熱兩都選情。

高雄昨掀起「首都之戰」，台北市長蔣萬安昨輔選國民黨市長參選人柯志恩，兩人到六合夜市，吸引超多人潮爭睹、拍照，放眼望去看不到盡頭，「萬安旋風」熱潮不減。民進黨台北市長參選人沈伯洋與同黨高雄市長參選人賴瑞隆合體，也將「洋流」人潮引爆愛河灣。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）19日南下，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）合...
民進黨台北市長參選人沈伯洋（左）19日南下，與同黨高雄市長參選人賴瑞隆（右二）合體走逛愛河、划立槳。（記者劉學聖／攝影）

趁藍綠台北市長參選人都在高雄，賴瑞隆昨天順勢再度拋出「雙城辯論」，沈伯洋也接力喊話「蔣現在來就可以辯論」。柯志恩反嗆辯論沒問題，要賴別找人護航「直球對決」；蔣萬安說，「賴之前主張六都大辯論，到底跟陳亭妃委員溝通好了沒？」

蔣萬安是藍營人氣天王，已跨區為新北「川伯」李四川輔選，也遠征宜蘭、花蓮，後續行程滿檔，將全台跑透透。為了替藍營再下一城，他昨天赴鳳山，與李四川共同為柯志恩大造勢站台，三人合體進場時滿場激動，支持者爭相握手，近百公尺寸步難行，走了十多分鐘才上台。

蔣萬安質疑，高雄近年有進步，但演唱會散場後，年輕人有更好工作、商家有更好生意嗎？喊話北高合作提高競爭力。柯志恩也呼籲支持者，讓「大風從這裡吹起」，讓高雄再創奇蹟。

蔣、柯昨晚間合體逛六合夜市，二人穿上「有志一同」藍色T恤，眾人蜂擁、高舉手機要看蔣萬安，短短350公尺夜市，1個小時走不完一半；有店家丟下生意搶著合影，也有攤商說，很久沒看到那麼多人潮，高喊「萬安市長」、柯志恩都高票當選。

「不管什麼流，都非常歡迎。」柯志恩說，沈伯洋來者是客，希望多在高雄消費。柯向對手喊話，辯論絕對沒問題，不要找人護航，「跟柯志恩直球對決」。蔣萬安說，在適合的場合與形式，一定會參加，「之前說要六都大辯論，跟台南市長參選人陳亭妃溝通好了沒？」

沈伯洋在台北公館、景美夜市掃街掀人潮，這股「洋流」外溢，沈伯洋今晚與同黨桃園市長參選人黃世杰逛中壢夜市，27日與同黨台中市長參選人何欣純同台，拉抬中台灣選情。他昨天與賴瑞隆在愛河畔合體，兩人換短褲、救生衣，下水划立槳SUP。

沈伯洋說，「洋流」到處都有，沒有分區域，他與賴瑞隆是立院同事，二人加油打氣，不是「輔選不輔選」，而是台北、高雄未來發展，以及城市分工合作。

賴瑞隆曾下戰帖邀蔣萬安辯論，柯志恩回「找我就好」。賴瑞隆昨說「要辯論隨時都可以」，沈伯洋接力「如果他（蔣）現在坐車來，我也可以」。

精華 FAQ

  • 蔣萬安南下高雄為國民黨市長參選人柯志恩站台，並走訪六合夜市，吸引大量民眾圍觀合照，現場人潮擁擠、熱度很高，攤商與支持者反應都相當熱烈。

  • 沈伯洋與賴瑞隆在愛河灣合體，換上短褲與救生衣下水划SUP，成功引爆現場人潮，也讓民進黨在高雄的造勢氣氛升溫，並延伸到後續其他縣市的輔選行程。

  • 因藍綠台北市長參選人都在高雄，賴瑞隆趁勢拋出雙城辯論，沈伯洋也表示蔣萬安現在來就能辯；柯志恩回嗆可直球對決，蔣萬安則反問溝通是否已完成。

蔣萬安 沈伯洋 民進黨

上一則

高雄對壘 柯志恩拒新系綁架 賴瑞隆盼市政交鋒

下一則

台發起「世界災害管理聯盟」學者：暴露賴政府外交處處失利

延伸閱讀

萬川大戰洋流 藍綠天王今高雄合體柯志恩、賴瑞隆

萬川大戰洋流 藍綠天王今高雄合體柯志恩、賴瑞隆
百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數

百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數
新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票

新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票
穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台

穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
訪美中的國民黨立委葛如鈞今日表示，中國AI是假的。訪美這幾天，他拿到許多具體情報，也印證了他一直以來的判斷。中國自己心裡有數，知道自己是隻紙老虎，中國國家主席習近平看起來準備訪美，本身就是一種姿態的軟化。(圖／截自葛如鈞臉書)

「中國AI是假的」藍委葛如鈞：中國自知是隻紙老虎

2026-09-17 09:24

超人氣

更多 >
黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決

黛妃親弟憶5人步行送葬：查理想站C位 遭菲立普親王否決
華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位

華婦赴美探親 逛超市每件都「價格乘以7」 默默放回原位
天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香

天生大器不愛計較 4生肖靠好人緣闖出成績 換到哪個職場都吃香
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑