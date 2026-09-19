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空拍畫面曝光 柯志恩首場大造勢人氣爆棚 外溢周邊道路

記者徐白櫻／高雄即時報導
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柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍畫面，現場人潮可用「爆棚」來形容。（柯志恩競...
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍畫面，現場人潮可用「爆棚」來形容。（柯志恩競辦提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩首場造勢活動圓滿落幕，主辦單位宣稱3萬人到場相挺。柯志恩競選團隊在活動結束後提供空拍畫面，從空中鳥瞰，支持群眾不僅擠滿會場，甚至爆滿外溢至周邊道路，展現北高連線的高人氣。

柯志恩19日下午在捷運鳳山西站出口處空地舉辦造勢活動，邀請立法院前院長王金平、台北市長蔣萬安、新北市長參選人李四川等人相挺。

柯志恩、蔣萬安及李四川全穿著白T恤搭配牛仔褲亮相，並與所有國民黨籍議員及議員參選人合體大進場，現場「凍蒜」聲不斷，氣氛達到最高潮。

造勢活動結束後，柯志恩與蔣萬安一同前往六合夜市大啖庶民美食，兩人所到之處都吸引大批民眾爭相握手及拍照，沿途人潮不斷。

柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，會場滿滿人潮。（柯志恩競辦提供）
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，會場滿滿人潮。（柯志恩競辦提供）

柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍，會場人潮眾多。（柯志恩競辦提供）
柯志恩在鳳山舉辦首場大造勢，透過空拍，會場人潮眾多。（柯志恩競辦提供）

柯志恩首場大造勢19日下午在鳳山登場，現場人潮擁擠。（柯志恩競辦提供）
柯志恩首場大造勢19日下午在鳳山登場，現場人潮擁擠。（柯志恩競辦提供）

精華 FAQ

  • 活動在捷運鳳山西站出口處空地舉行，主辦單位宣稱共有3萬人到場相挺，現場人潮相當熱烈。

  • 空拍畫面顯示支持群眾不只擠滿會場，還一路外溢到周邊道路，場面看起來相當壯觀，也被視為高人氣展現。

  • 王金平、蔣萬安與李四川等人到場助陣，柯志恩也與蔣萬安前往六合夜市，沿途吸引民眾握手、拍照，人氣持續延燒。

王金平 蔣萬安 李四川

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