萬川大戰洋流 藍綠天王今高雄合體柯志恩、賴瑞隆

台北市長蔣萬安（左）與新北市長參選人李四川（右） 同台拚萬人造勢。 （本報資料照片）

藍綠今天將在高雄造勢，雙方都找來了北部天王助陣拚場，民進黨台北市長參選人沈伯洋 將替民進黨高雄市長參選人賴瑞隆站台，盼「洋流南下」穩住綠營基本盤；藍營則是雙北連線，由台北市長蔣萬安 、國民黨新北市長參選人李四川 南下，合體高雄市長參選人柯志恩，希望藉由藍營團結的人氣，讓高雄民眾相信柯志恩有贏的機會，一舉逆轉勝。

柯志恩首場萬人造勢大會今天下午3時在捷運鳳山西站旁登場，以高雄人口最多行政區鳳山作為大型造勢起點。賴瑞隆邀請沈伯洋造訪高雄，兩人一起步行前往愛河灣出席水樂園活動，用軟性行程對陣藍營的選舉造勢，愛河灣活動集會人數向警方申請約百人，綠營看好洋流威力，認為參與人數可以再上修。

藍綠對決高雄成為周末選舉看點。民進黨人士表示，賴瑞隆在內參民調中雖領先，但無論領先幅度和支持度都出現瓶頸，連幾個月難突破；綠營打出的戰法是「先求穩，再求突破」。

民進黨人士指出，賴瑞隆憑藉著綠大於藍的基本盤仍可過關，當務之急是先顧好鐵票，而沈伯洋「夠綠」，正好符合高雄「顧綠營票」考量；且近期沈伯洋打出一波不錯的洋流攻勢，希望這股氣勢外溢南下穩固選情。 民進黨台北市長參選人沈伯洋19日南下 ，希望穩住高雄鐵票。 （本報資料照片）

藍營人士表示，這次高雄市長選戰是國民黨自2018年以來，最接近勝選機會的一次；但選情冷，中間選民疏離，投票結果可能就是反映政黨基本盤，這對柯志恩極為不利。

輔選人士指出，雙方支持度並沒有被拉開，而是持續緊咬，這次有更多市民可以支持柯志恩，但還不相信柯志恩真的會贏，提升話題與看好度，是最後衝刺階段的重中之重。

藍營人士指出，蔣萬安、李四川、王金平合體幫柯志恩造勢，有相當新聞效果，還可激起藍白支持者的情緒，相對地，也可能激化綠營支持者的危機感。

對於蔣萬安的外溢效應，據了解，只要黨籍參選人有需求，蔣萬安就會安排。這次到高雄市，也會與柯志恩去六合夜市掃街，用行動來推翻綠營所指的「蔣萬安被困在台北」。