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起風前兆？王金平打造「韓」流後再出馬 構築「高雄鐵三角」

記者 屈彥辰張文馨
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立法院前院長王金平（右）出任國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）競選總部主任委員。（...
立法院前院長王金平（右）出任國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）競選總部主任委員。（記者徐白櫻／攝影）

高雄市長選戰全面升溫，立法院前院長、縱橫藍綠的「公道伯」王金平出任國民黨高雄市長參選人柯志恩的競選總部主委，地方派系與勢力歷來極為敏銳，王金平願意破例親自下場，說明地方已隱約嗅到「起風」前兆，顯示高雄這場原本毫無懸念的選戰，已經進入巷戰對決的生死局。

王金平曾經坐轎，更多的時候是到處替人抬轎，在藍營政治分量極高。王金平此次擔起柯志恩競選團隊重擔，第一時間讓人想到八年前的那場高雄市長選舉，韓國瑜空降高雄挑戰民進黨優勢選區，王金平打造的三山造勢拱出後來勢不可擋的韓流。

四年前，柯志恩首次挑戰高雄市長，也是對上陳其邁；王金平雖然擔任柯志恩的榮譽主委，但王金平的好友、台灣螺絲工業同業公會理事長蔡圖晉選前表態挺陳其邁，是綠營拔樁成功的示範案例。如今，王金平不只擔任榮譽主委，而是要與選戰大小事務有關的競總主委，除了反映藍綠在這場選戰並非一面倒，且反映傳統勢力與柯志恩團隊進一步拉近距離。

更具實質戰略意義的，是王金平麾下兩大核心戰將同步就位，構築起嚴密的「高雄鐵三角」架構。掌管總幹事兵符的是全國農會理事長蕭漢俊，深耕農會系統數十年，跨足地方派系與農民網，並與雲林張家具有深厚結盟關係，實質掌控原高雄縣區的基層命脈。出任總指揮的高雄市前議長莊啟旺，則由基層里長出身，歷任議長及國民黨高雄市黨部主委，精準熟稔原市區的政治脈絡與選務節奏。

王金平在政壇數十年，從未真正離開過高雄，對高雄組織量能和要角功能有一定掌握力，王金平親自下場，對於藍營來說，不只是加分，更是氣勢加乘。

最後階段，就看藍綠各自操兵成果，這既是陸軍的大戰，空戰的風也很快吹向高雄。

精華 FAQ

  • 王金平這次不是只掛名支持，而是出任柯志恩競選總部主委，直接參與選戰核心運作，顯示他對高雄戰局判斷更為積極，也讓藍營士氣明顯提升。

  • 因為王金平曾在2018年協助韓國瑜透過三山造勢掀起韓流，如今再度親自下場替柯志恩操盤，被解讀為地方勢力察覺高雄選戰可能出現翻盤風向。

  • 鐵三角由王金平、蕭漢俊、莊啟旺構成；蕭漢俊掌總幹事，深耕農會與地方網絡，莊啟旺任總指揮，熟悉原市區選務節奏，王金平則統整全局。

王金平 韓國瑜 民進黨

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