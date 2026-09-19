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高雄選情緊繃 蔡英文問「高雄會不會掉？」

記者蔡晉宇／台北19日電
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前總統蔡英文參訪高雄蚵仔寮漁港，前往餐廳品嘗海鮮。（圖／賴瑞隆服務處提供
前總統蔡英文參訪高雄蚵仔寮漁港，前往餐廳品嘗海鮮。（圖／賴瑞隆服務處提供

2026九合一選舉倒數二個多月，高雄市長選戰持續升溫，近期部分民調顯示，民進黨參選人賴瑞隆與國民黨參選人柯志恩支持度接近，除了加深黨內「高雄不夠穩」的擔憂，也成了黨中央盯最緊的選區；黨主席賴清德已下令「高雄絕不能丟」；前總統蔡英文四度南下輔選，也曾私下問「高雄會不會掉」？

民進黨人士指出，柯志恩9月在高雄啟動大型造勢，擬重造當年「韓流」盛況，綠營加強組織基層固守，除了菊系大將許立明擔任競選總幹事、全面控盤，賴清德也親盯選情，加上市長陳其邁地方輔選幹部也都入隊，打出「高雄隊」要守住這一關。

據了解，陳其邁除了嚴正提醒賴瑞隆團隊嚴防之外，他的地方組織幹部和核心班底已加入，整合高雄隊形破除對手耳語；不過，賴瑞隆民調差距一直無法持續穩定擴大。綠營在高雄打出正規軍組織戰，包括市長與議員參選人全面合體造勢，到目前為止，新開發的中間票有限，所幸綠營內多已歸隊。

地方人士透露，蔡英文同樣高度關心高雄選情，在賴瑞隆被提名後，蔡英文有次到高雄後替賴瑞隆輔選後，也在黨內場合問及港都選情，相當關心高雄能否挺住；黨內操盤手回應蔡英文，賴瑞隆比起歷任市長陳其邁、陳菊、謝長廷確實差了一截，這也是選到現在都略顯吃力的原因，但高雄執政成績不錯，在陳其邁加持下，挺住的機會還是很大。

輔選人士表示，關鍵要看柯志恩在最後關頭有無選戰爆發力，目前觀察並無複製當年「韓流」的任何跡象。

精華 FAQ

  • 因為部分民調顯示賴瑞隆與柯志恩支持度接近，讓綠營擔心高雄優勢不再穩固。黨中央因此把高雄列為最緊盯的選區，並要求全力守住。

  • 黨內以組織戰為主軸，包含許立明擔任競選總幹事、陳其邁地方班底加入，以及賴清德親自督軍。市長與議員參選人也全面合體造勢，強化高雄隊形。

  • 輔選人士認為，柯志恩雖在9月啟動大型造勢，但目前看不到複製當年韓流的跡象。真正關鍵仍在她最後能否爆發，以及能否持續拉近或超越民進黨。

蔡英文 陳其邁 賴清德

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