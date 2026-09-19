劇本早寫好？ 台電價凍漲再追加台電預算 在野批綁架立院

經濟部次長賴建信（左）、台電總經理郭天合18日出席電價費率審議會會後記者會，說明本次電價調整暫不決定，留待12月再行討論。（記者黃義書／攝影）

經濟部電價費率審議會昨拍板，今年電價凍漲到年底。但美伊戰爭全球油價大漲，使得台電發電成本大增，台電今年再陷虧損窘境，將優先爭取今年度追加預算，撥補711億元(台幣，下同，約22.3億美元）給台電。在野黨立委批評，用電價綁架立院，政府不應以電價作為要求國會埋單的籌碼，711億元無法解決結構問題。

經濟部預計12月將會召開第三次電價審議會，屆時，會再檢討民生及產業電價費率，若有調漲，將於明年1月1日起適用。行政院發言人李慧芝表示，尊重審議會充分討論後作出的專業決議，她呼籲立法院各黨團秉持民生優先原則，盡速排審並通過追加預算案。

由於今年以來國際燃油大漲，電價面臨調漲壓力，外界原預料電價費率審議會可能將陷入攻防。但意外的是，昨天只開了短短一個半小時便結束，由於九合一選舉在即，也讓外界解讀凍漲劇本早已寫好。

國民黨團書記長許宇甄批評，這已不是單純的電價政策，而是拿人民的電費 帳單向國會施壓。行政部門不能一手喊「凍漲」，另一手暗示「預算不過就漲價」，把電價當成逼國會埋單的政治籌碼。

許宇甄表示，政府多年大幅提高燃氣發電比重，去年燃氣發電占比已達47.7%，當國際天然氣價格因戰爭或地緣政治劇烈波動，台電成本自然首當其衝，能源政策造成的成本結構與風險，行政院也有責任向人民說清楚。

民眾黨立委洪毓祥表示，政府為凍漲民生天然氣，讓中油吸收成本，中油卻又調高電業天然氣價格，今年4月以來累計漲幅超過6成，成本最後轉嫁台電，再由國庫撥款補台電，最終仍由全民負擔。

洪毓祥表示，台電估計今年天然氣燃料支出因戰爭增加逾1300億元，711億元最多僅補新增成本的一半，無法解決結構問題。電價審議會算出，按照公式本期電價應調幅達12.83%，最後卻決定先暫緩，等政府爭取追加預算，再到12月重新審議，這代表問題並沒有解決，只是延後處理。政府應提出完整的能源財務改革方案，而不是每次遇到能源價格上漲，就追加預算補洞。

民進黨立委則表示，這不是台電突然經營不善，而是國際戰爭帶來的能源成本衝擊，不能一邊要求電價不能漲，一邊杯葛台電撥補。

經濟部次長賴建信指出，審議會委員考量產業情況，並顧及電價具影響物價傳導效應，且具有高度僵固性，決議在預算撥補尚未明朗前，暫不決定電價是否調整，委員呼籲經濟部應全力爭取立法院支持撥補台電的預算，以兼顧物價穩定及台電財務健全。

賴建信說明，依台電本次電價檢討案應有調幅為12.83%，一度電價費率平均應該要漲到4.2675元，以現在每度平均3.7823元來看，每度應調漲0.4852元。

經濟部指出，今年中東戰爭造成國際燃料價格大漲，國際油價每桶在68美元至132美元之間，台電估算3月至8月吸收燃料成本約711億元，因此行政院在2026年度追加預算中編列撥補台電711億。

至於經濟部是否會以撥補台電，就不必補漲電價來說服立法委員？賴建信說，確實有審議委員提出此建議，但經濟部還是會在第三次會議中仔細檢討，通盤考量。

根據台電最新財報，今年1至7月稅前虧損為214億元，若今年預估虧損逾700億元，換算下來，等於8月至12月，台電平均每月虧損將達100億元。