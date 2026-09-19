我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

台灣電價凍漲到年底 「選舉」恐是關鍵字

記者 陳儷方
聽新聞
test
0:00 /0:00
電價審議會決議電價暫時凍漲，引發在野黨批評用電價綁架立院。（記者曾原信／攝影）
電價審議會決議電價暫時凍漲，引發在野黨批評用電價綁架立院。（記者曾原信／攝影）

電價凍漲到年底，「年底」究竟有何玄機？絕對不是因為美伊戰爭說好今年底之前要結束，而是台灣的九合一選舉即將在11月28日舉行，「選舉」恐怕才是真正的關鍵字。

經濟部召開今年第二次電價費率審議會，開會前充分醞釀漲價氛圍，還有知情人士對外透露半導體及人工智慧（ＡＩ）資料中心的電價將會調漲，令人預期漲價與否可能在會議中陷入攻防。沒想到，此次審議會只開了短短一個半小時就結束，結論也符合選舉作戰模式。選前不漲，選後如果立法院不給711億台幣的補貼，屆時漲價就順理成章。

今年是選舉年，卻不幸在半年前遇到美伊戰爭開打，國際能源價格暴漲，國際油價格每桶漲破100美元，天然氣價格甚至是戰爭開打前的兩、三倍，中油及台電的成本壓力爆表，卻無法將成本壓力反映在售價上。

中油3三月以來的油價凍漲幾成常態，幾乎只要指標油漲幅沒有超過一成，通常下周油價就會凍漲，漲幅由中油吸收，經濟部與中油採取了極為密集的政策性吸收與凍漲策略。經濟部更在行政院通過其4217億台幣的追加預算後，豪氣宣布民生天然氣及桶裝瓦斯凍漲到年底。

民生用天然氣、桶裝瓦斯，再加上最新的電價費率，凍漲期限一律押在「年底」，而每周都要公布的油價調幅，也是周周踩煞車，不僅減徵貨物稅營業稅，也要中油拚命吸收。

這套以「年底」為主軸的政策組合拳，精準地跨越了11月28日的九合一選舉投票日，讓大家在投下神聖一票之前，根本記不起萬物齊漲、只有薪水不漲的痛苦與壓力。

政府一方面宣布凍漲，另一方面又寄望立法院通過追加預算撥補台電與中油，形同以「選前凍漲」來綁架立法院的預算審議權，油電瓦斯價格凍漲是執政黨給出的小確幸，如果油電瓦斯撐不住虧損，明年起大幅調漲售價，則立法院將立刻變成替罪羔羊，這一連串操作對於執政黨來說，怎樣都贏、穩賺不賠。

精華 FAQ

  • 文章認為，凍漲期限刻意設在年底，正好跨過11月28日九合一選舉投票日，讓民眾在投票前不必直接面對漲價壓力，因此被解讀為選舉考量大於經濟因素。

  • 審議會原本被期待會出現調漲攻防，尤其外界曾傳出半導體與AI資料中心電價可能上調，但會議短短1個半小時就結束，最後決定凍漲到年底，顯示政策方向非常保守。

  • 文章認為這是一套先凍漲、再等待補貼的操作，若立法院不通過711億元撥補，未來油電瓦斯虧損就可能集中在選後反映為漲價，屆時責任也容易轉嫁給立法院。

上一則

5友邦致函聯國 籲正視台灣參與 「排除不利於對話」

下一則

台司機「未停讓行人」 新加坡遊客遭輾斃

延伸閱讀

通膨升溫政院出手 關鍵原物料減稅延長半年

通膨升溫政院出手 關鍵原物料減稅延長半年
台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策

台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策
台灣史上最高 政院提6000億追加預算 遭刪國防預算變身復活

台灣史上最高 政院提6000億追加預算 遭刪國防預算變身復活
代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

代議政治被架空、直接民主遭沒收 台灣下一步？

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動