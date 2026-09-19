我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

五角大廈再公布UFO檔案：研究蟲洞與隱形斗篷 3工程師異常病變

9月換季斷捨離 整理師點名「4樣物品」可以清掉了

黑白集╱家族恩怨、同室操戈…彰化選戰陷入泥潭

黑白集
聽新聞
test
0:00 /0:00
彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院裁定謝典...
彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院裁定謝典霖（左）、父親謝新隆（右）羈押禁見。（本報資料照片）

國民黨彰化選情因派系內訌而四分五裂。未料，近日又因議長謝典霖疑用公款助選，他和父親皆遭收押。如此一來，彰化的局勢就像掉進泥潭，只剩一團混亂。就看後續地方勢力洗牌，能否把它推回民主政治軌道。

吳音寧7月即公開質疑，謝典霖在議會席開十多桌，為表姑陳貞妃參選溪湖鎮長助選。當時謝典霖辯稱，錢都是自掏腰包，當天亦非選舉造勢。兩個半月之後，檢方以行賄及利用職務詐財等罪起訴，地院並將他和父母當庭聲押。外界質疑，司法此刻祭重手明顯是意圖影響選情，也和他們所犯的罪行不成比例。

謝典霖家族在彰南呼風喚雨多年，此次選舉，謝家父母重男輕女地排除其姊謝衣鳯參選，導致選情陷於惡鬥。他們這回遭押，恐怕不會引起地方太多同情，甚至將被大挖牆腳。與謝典霖搭配三屆的副議長許原龍，早已和他撕破臉，揚言要爭取議長寶座。以謝典霖的任性及浮誇作風，這回只怕翻身不易。

這場大戲，並沒有令人賞心悅目的感覺。以謝典霖的作風，他當了17年議長，難道沒有其他的突槌可辦，司法卻拿一場餐宴大動干戈？尤其，國際機構才評比台灣司法獨立正在大倒退，司法就冒出來當工具，不怕閒言閒語？

彰化這場戲，有家族恩怨，有同室操戈，有利益算計，泥潭戰過後能有清澈時光嗎？(轉載自聯合報)

精華 FAQ

  • 因為國民黨內部派系互鬥，加上謝典霖家族涉案遭收押，讓地方政治、選舉布局與人際關係同時陷入混亂，外界也質疑局勢已難快速收拾。

  • 內文指出，檢方以行賄及利用職務詐財等罪起訴謝典霖，並認為他疑似以議會餐宴替表姑陳貞妃助選，地院更對他和父母當庭聲押。

  • 文章認為司法在此時重手出招，可能被外界解讀為意圖影響選情，甚至與罪責輕重不成比例，並質疑台灣司法獨立評價下滑之際，是否又被政治化。

國民黨

上一則

「先繳5億保證金」法院准辜仲諒率中華隊赴亞運棒球賽

下一則

最低工資審議會9月24日登場 勞方喊漲7.77％

延伸閱讀

餐敘涉賄 彰縣藍議長謝典霖與父遭收押 母鄭汝芬百萬交保

餐敘涉賄 彰縣藍議長謝典霖與父遭收押 母鄭汝芬百萬交保
新聞眼／又是彰化 謝家風暴恐掀選戰骨牌效應

新聞眼／又是彰化 謝家風暴恐掀選戰骨牌效應
彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 這2人選情受牽動

彰化謝家遭司法重擊恐「一屍多命」 這2人選情受牽動
震撼政壇 彰化「南霸天謝家」大家長謝新隆涉賄收押禁見

震撼政壇 彰化「南霸天謝家」大家長謝新隆涉賄收押禁見

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20
台中一名男子和女友育有國小兒子、女兒，卻趁獨自照顧時亂摸兒子生殖器、對他口交，還撫摸女兒下體。示意圖，與本案無關。（本報資料照片）

台雙寶爸竟是狼父 對兒子口交、拉女兒摸鳥...下場曝光

2026-08-29 00:13
一名女網友將在11月結婚，卻發現未婚夫疑似劈腿女同事。示意圖。 (示意圖／AI生成)

再2個月就要辦婚禮 台積電工程師出軌女同事被未婚妻當場抓包

2026-09-16 18:37

超人氣

更多 >
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇
黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？

黛妃死後 女王欲恢復她「殿下」頭銜 親弟拒絕：有什麼意義？
百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…

百餘年來首次 人類發現新貓咪物種：這麼小一隻…
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動