黑白集╱家族恩怨、同室操戈…彰化選戰陷入泥潭

彰化縣議長謝典霖遭檢舉疑涉動用公帑輔選，檢方偵辦後聲請羈押，彰化地方法院裁定謝典霖（左）、父親謝新隆（右）羈押禁見。（本報資料照片）

國民黨 彰化選情因派系內訌而四分五裂。未料，近日又因議長謝典霖疑用公款助選，他和父親皆遭收押。如此一來，彰化的局勢就像掉進泥潭，只剩一團混亂。就看後續地方勢力洗牌，能否把它推回民主政治軌道。

吳音寧7月即公開質疑，謝典霖在議會席開十多桌，為表姑陳貞妃參選溪湖鎮長助選。當時謝典霖辯稱，錢都是自掏腰包，當天亦非選舉造勢。兩個半月之後，檢方以行賄及利用職務詐財等罪起訴，地院並將他和父母當庭聲押。外界質疑，司法此刻祭重手明顯是意圖影響選情，也和他們所犯的罪行不成比例。

謝典霖家族在彰南呼風喚雨多年，此次選舉，謝家父母重男輕女地排除其姊謝衣鳯參選，導致選情陷於惡鬥。他們這回遭押，恐怕不會引起地方太多同情，甚至將被大挖牆腳。與謝典霖搭配三屆的副議長許原龍，早已和他撕破臉，揚言要爭取議長寶座。以謝典霖的任性及浮誇作風，這回只怕翻身不易。

這場大戲，並沒有令人賞心悅目的感覺。以謝典霖的作風，他當了17年議長，難道沒有其他的突槌可辦，司法卻拿一場餐宴大動干戈？尤其，國際機構才評比台灣司法獨立正在大倒退，司法就冒出來當工具，不怕閒言閒語？

彰化這場戲，有家族恩怨，有同室操戈，有利益算計，泥潭戰過後能有清澈時光嗎？(轉載自聯合報)