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謝典霖效應 參選人撤贊助、追禮品「怕被抓去問」

台灣新聞組／台中19日電
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民眾黨台中市議員江和樹說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢...
民眾黨台中市議員江和樹說，他現在連往年中秋慰問守望相助隊送泡麵當點心，今年都不敢送，全都收回來了。（圖／江和樹提供）

彰化縣議會議長謝典霖涉嫌利用公帑辦理餐會涉賄選，彰化地院前晚裁定謝典霖、父親謝新隆羈押禁見，母親鄭汝芬台幣100萬元交保。謝典霖服務處表示，正委由律師研議抗告。

彰化縣議會今年第二次定期會提前至9月21日召開，距謝典霖遭押僅數天。依地方制度法，議員在會期內非經議會同意不得逮捕或拘禁，因此地方出現謝典霖是否想用會期保障形成「保護傘」的議論。

不過，在謝典霖遭羈押後，定期會將由副議長許原龍主持。許原龍長期布局下屆正、副議長，如今謝典霖無法主持議事，也讓議會龍頭之爭受到關注。

民眾黨創黨主席柯文哲表示，他不清楚案件詳細真相，但司法是國家最後一道防線，辦案標準應一致，不能因政黨不同而有差異；餐敘請客如何適用投票行賄標準，也應向社會說明清楚。

此外，中秋節將至，全台各地社區陸續籌辦中秋晚會、廣邀地方民代捐摸彩品，因謝典霖涉案風波，地方掀起「撤贊助、追禮品」潮。民眾黨台中市議員江和樹說，他到年底有12場親子活動全取消、中秋到廟煮麻油雞、炒麵、慰問守望相助隊送泡麵、送車路跑送水等也取消，連今晚中秋晚會摸彩品也全部拿回來，基層參選人陷入恐慌，很怕會被抓去問。

「這次從謝典霖涉案風波以來，我們的參選人會怕嗎？當然會怕！」江和樹強調，他每年都會中秋關懷守望相助隊，並提供泡麵作為夜班點心，平時送車或慢跑活動會準備舒跑或水給民眾解渴，但如今全部都不敢送，全都收回來，連水也都全部收回來。

江和樹坦言，他辦活動多年，往年摸彩品上也僅印有「市議員江和樹」字樣，並未寫上「懇請連任支持」，純粹是為了共襄盛舉，早期觀念也認為拿錢買票才算賄選。然而現在送東西就可能被指控存在「對價關係」，讓基層參選人陷入恐慌。

江和樹向選委會及執法單位喊話表示，希望能明確規定「範圍與標準到底是多少？」日本選舉時對於經費上限與規範非常固定，超過即認定為賄選，這種明確的機制他非常支持。他懇請執法單位講清楚、說明白，給予守法的參選人明確遵循依據，避免基層陷入無所適從的窘境。

精華 FAQ

  • 謝典霖遭羈押後，定期會改由副議長許原龍主持，也讓原本就受關注的議會龍頭之爭再度浮上檯面，地方權力布局出現變化。

  • 因謝典霖涉公帑餐會賄選案引發寒蟬效應，基層參選人擔心送禮、贊助或辦活動被認定有對價關係，甚至被約談調查，所以趕緊撤回。

  • 江和樹希望選委會與執法單位明確訂出送禮、辦活動與賄選的範圍和標準，讓守法參選人有清楚依據，避免因規範模糊而無所適從。

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