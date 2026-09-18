賴清德公布總預算 加註「立院不宜刪減或凍結」 在野批「太上皇」

賴清德總統18日公布中央政府總預算案，批示意見還函致五院。（本報資料照片）

台灣立法院三讀完成2026年度中央總預算案後，超過一個月未送出立院，引發民進黨立法院黨團質疑拖延，立法院於前日火速送出。總統府昨天發布總統令，依照修正本，公布中華民國 2026年度中央政府總預算；賴清德 總統在公布案批示，立院不宜刪凍人事費用，且在總預算公布前各機關依法執行相關經費屬於合法支出。

本報系聯合報報導，立法院在今年8月14日三讀完成今年度中央政府總預算案，超過一個月都尚未送出立院，民進黨團日前喊話立院加速，立法院曾發布新聞稿駁斥拖延說，指朝野協商曾達共識要給議事人員充分校對時間，並公布總預算案即將整理完畢接著送出。

國民黨團書記長許宇甄痛批，總統公布立法院議決的總預算，竟然還要附上一紙「御批」，對國會依法行使預算審議權指指點點，這種作法不僅世界罕見，也模糊了憲政分際。台灣是民主憲政國家，不是總統批示、五院照辦的皇帝政府。

許宇甄指出，立法院依法審議中央政府總預算，本來就是國會最核心的民主監督權力之一。但賴清德在公布國會議決的總預算時，另外批示「立法院不宜刪減或凍結」，再函送五院，政治上等同對國會預算決議加註「總統意見」，這條線一旦跨過去，受傷害的就是權力分立與國會監督。

許宇甄認為，賴清德這紙批示，親手戳破民進黨過去不斷渲染「總預算沒通過，政府就不能運作」的政治騙術。預算法第54條早已明文規定，總預算未能如期完成審議時，除新興資本支出及新增計畫原則上須等待預算完成審議外，其他計畫得依已獲授權的原訂計畫或上年度執行數覈實動支。如今總統自己批示，要求對總預算公布前依第54條執行的相關經費「允為妥適之處理」，不正證明政府早就知道預算未完成審議，不等於國家機器全面停擺？整個民進黨都應該為自己過去騙人的話語向國人道歉。

許宇甄強調，賴清德的責任是依憲政程序公布總預算，不是站在國會之上替總預算寫評語，更不能透過一紙批示，讓行政部門產生可以凌駕立法院預算決議的錯誤想像。國會通過的是預算，不是送進總統府等待皇帝加註御批的奏章。

許宇甄表示，賴清德若真正尊重民主，就應尊重國會依法作成的決議。總統府不是立法院的上級機關，總統更不是五院的太上皇。民主政治最基本的規矩，就是任何權力都要有界線；當總統開始習慣用「批示」評論甚至指導國會如何行使預算權，人民更應警惕的，正是總統權力不斷向外擴張的憲政危機。

立法院17日下午將今年度總預算案送出立法院，行政院長卓榮泰前天指示各部會，總統公布後請即刻按計畫時程執行，在今年所剩的有限時間內提高行政效率，才能把計畫和預算執行完畢。

總統府發言人郭雅慧表示，行政院去年8月將2026年度中央政府總預算案送請立法院審議，但立法院未依法於去年底前完成審議，延宕至今年8月14日三讀通過，周四將咨文送出，賴清德周五公布。

郭雅慧表示，為維護公務員權益，保障機關依法行政，總統於公布案批示兩點，一、憲法保障服公職之工作權，人事費用係法定經費，立法院不宜刪減或凍結。二、中央政府總預算公布前，各機關依預算法第54條規定執行之相關經費，屬合法支出，允為妥適之處理。

另據台北中國時報報導，總統府秘書長潘孟安已將賴清德批示內容函致五院。政院人士表示，在野黨的作法本就違法，會請主計總處研究如何處理。據了解，立法院也已在討論內容，要捍衛立法權。

藍委翁曉玲表示，前總統陳水扁時代，曾經針對「319槍擊事件真相調查特別委員會條例」加註意見。但從來沒有總統作「批示」還函致五院。她痛批，「憲法」保障服公職人員的工作權，不包括保障公職人員違法不工作、領乾薪的權利。刪減政務人員薪資預算有前例可循，「行政部門如果自行解凍，未來要負相關的法律責任。」

民眾黨團總召陳清龍表示，審議預算是憲法賦予立法院的職權，行政機關該做的是依法執行，總統無權指手畫腳、挑三揀四。如果人事費是法定義務支出不能刪凍，為什麼賴政府堅決將軍警消的錢扣著不給，自己的人事費一毛都不能少，這就是最赤裸的雙重標準。

立院人士表示，五權分立相互制衡，從來就沒有總統的角色，對立法院三讀的預算案、法律案只能公布，不會有「批示」的空間，若五院有爭議，按照「憲法」總統要做的是院際協調才對。