回顧2023年藍白合 陳佩琪：柯文哲那幾天空洞無神、元神不在

民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪。(本報資料照片)

民眾黨前主席柯文哲 妻子陳佩琪日前在節目稱，2028總統大選，國民黨要自己努力，民眾黨主席黃國昌是否願意跟藍營合作，自己看著辦。陳佩琪今在臉書發文表示，她只想表達，2028對柯文哲和她都是無事一身輕，2023年下半年那種整合過程中那種五馬分屍的撕裂感不會再有。她提到，讓%那幾天，柯文哲雙眼茫然、空洞無神，柯文哲的元神當時是不在的。

陳佩琪說，回想2023年那場前總統馬英九、國民黨前主席朱立倫 和國民黨總統候選人侯友宜 競辦執行長金溥聰三人主導的整合會議，結合當事人新北市長侯友宜和民眾黨創黨主席柯文哲，另有民眾黨秘書長周榆修，以及民眾黨立院黨團主任智菡陪同出席，但不知道為何都被禁止進入會場內。

陳佩琪說，當下也不知出了什麼事，談到最後竟出現反推的讓％民調；若只是反推不打緊，還出現讓3、6%的。柯文哲說已經沒辦法回想當時是誰提的、為何會這樣提？而柯文哲又為什麼會答應？總之，柯說通通忘記了，再也回想不起來了。

陳佩琪表示，柯文哲為何會答應如此奇怪的反推和讓趴民調？她只知道那幾天柯雙眼眼神茫然，空洞無神，那幾天的柯文哲不是平時的柯文哲，不是她所熟知的柯文哲，柯文哲的元神當時是不在的。

陳佩琪指出，幾天後反推民調出來，讓3%後雙方平手，這時柯文哲的元神也逐漸回復。她事後問柯文哲，談的是什麼方案，有夠怪的，為何會答應？柯一臉茫然稱不知道，說全忘記了，只問她「現在的柯文哲正常了嗎？」她回答，感覺過去的柯文哲回來了。她跟柯文哲說，周邊很多關心的人都認為要正向做民調，若輸了，大家也都能接受，何必搞奇怪的反推民調、又要讓%？

陳佩琪提到，當時曾有人提說，比民調、輸的人退選，或許太激烈了，沒被接受，但當時所有的支持者、家人以及民眾黨的核心幕僚幾乎都這樣主張，就是請多家民調公司做正向民調，要是怕不公正，就多請幾家，做比一般民調還長時間的民調；要是民眾黨輸了，大家都會接受，全家人也都樂意出去幫勝出者輔選，她真的不知道柯文哲怎麼會去跟人家談反推的民調，而且還讓3%，有誰會接受？

陳佩琪說，其實說要讓%，也是大黨讓小黨3％還差不多，哪有小黨讓大黨3%的？這還不打緊，最後出來平手，竟然三經半夜還來要6%？反推民調讓3%是平手，於是才有了那場板橋體育館的誓師大會。

陳佩琪表示，當時大家認為公平比民調就好，輸了都願意願賭服輸，她要幫柯文哲媽媽柯美蘭說話，柯媽是最後看到那種讓%方案，才說這樣就別選了，不是堅持柯文哲一定要當正的。當時國民黨怎麼不直接說出口，說叫「柯文哲直接跟我們低頭，當我們的副總統就好」？