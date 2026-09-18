新聞評論／林佳龍異想：高談管理中國 狂妄或自卑？

外交部長林佳龍。（本報資料照片）

川習二會下周將在美國登場，台北與華府 各界都擔心，川普是否重蹈5月北京川習會 覆轍，全盤接受習近平 對台主張，連對台軍售也成為美中談判籌碼。意外的是，外交部長林佳龍此際卻作出一個最狂反應：台美溝通良好，「我們要去管理中國」。林佳龍的大言不慚，難掩其心虛。在台美共管中國前，他應該先請川普放行售台武器，尤其應讓先讓賴清德總統過境美國本土才是！

林佳龍的膨風自大，讓人不可思議；他的認知，也錯得離譜。如果這就是賴政府外交決策核心思維，恐將引發更多外交災難：一是錯把美國利益當成台灣的利益，以為美國也會把台灣利益看作美國利益；二是相信美國的保證不會改變，美國不會犧牲台灣；三是只聽到川普訪陸時說出了內心話「台灣就是台灣」，卻裝作沒聽懂川普打心底警告台灣別倚美謀獨，也假裝沒聽到川普不想派兵到9500英里外去打仗；四是讓賴清德繼續癡等川普的電話；五是謊報軍情，淡化美中峰會衝擊。集中反映了賴政府在美國面前既自卑又自大的心態。

最受外界質疑的是，林佳龍強調「台灣利益就是美國利益」；這句話，說明了民進黨政府為何對美國百依百順，為何台美貿易談判完全棄守。但是，當川普強行搬走台灣護國神山，當美國強銷萊豬與發芽馬鈴薯給台灣，當川普擱置對台軍售，當他把對台軍售當成美中談判籌碼時，甚至當他表明不想派兵遠道來台海打仗時，誰看得出他把台灣的利益當成美國的利益？

5月川習會，在北京主場，川普享受了超高規格的禮遇，在台灣問題上則幾乎完全接受北京的觀點與立場。回想一下川習會後，川普是如何不點名警告賴清德別想倚美謀獨的？賴清德又是如何急著辯解的？川普是如何擱置對台軍售；賴清德又是如何吞忍噤聲的？更別說，川普百般「疑賴」，賴清德卻不許人民疑美。

即將舉行的「川習二會」，換川普掌握了主場優勢。外界猜測，習近平在台灣議題上，未必能像在北京川習會那樣順利讓川普屈從。但台灣恐怕也沒有過度樂觀的本錢。尤其五月川習會達成構建美中「建設性戰略穩定關係」的共識，美中在經貿、科技、ＡＩ與地緣政治維持競爭，但管控分歧，防止衝突，尋找競爭中的共存之道。近半年來，美中競爭並未緩和，但維持在競爭中管控分歧的態勢不變；美中不僅考量共管台海，更要共管台獨。此刻，林佳龍突發狂語要共管中國，徹底打破美中關係架構，這是一廂情願，或自不量力？

台北應該擔心的是，過去在美國屬於邊緣的「棄台論」，現正逐漸接近主流論壇。最近就有智庫人士主張，美國應採不干預政策，減少保衛台灣，並從第一島鏈後撤。這類棄台論述只是智庫之言，並非美方政策，卻符合川普政府戰略收縮的方向。而川普對保衛台灣明顯興趣不大，如果可以，他可能寧願選擇交易台灣。但賴政府迄今對於台灣如何避免淪為棄子，一籌莫展。

事實上，台灣確曾有過管理中國的企圖與經驗。台商西進帶去的台灣經驗，曾在中國大陸改革開放過程中扮演重要角色；共軍機艦很長時期不敢跨越海峽中線，那也是另類管理中國的事實；許多台灣青年更曾有過「立足台灣、胸懷大陸、放眼世界」的氣魄。時移勢易，情勢翻轉，如今只見反中去中，管理中國的雄心壯志於今焉在？

比起賴清德「脫中入美」之志，林佳龍想去管理中國，志氣可嘉；但先掂掂斤兩、管好賴清德吧！（轉載自聯合報社論）