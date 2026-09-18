新聞評論／藍白縫補裂痕 恐需第二個吳伯雄

國民黨前主席吳伯雄。（記者林士傑／攝影）

2026選舉，按此刻選舉賽道氛圍，民進黨有望比2022年地方版圖擴大、國民黨 在幾個執政縣市拉警報，最糟糕的發展，藍白為了竹北互信降到冰點，2024鷸蚌相爭歷史會重演嗎？

日前民眾黨中央立軍令狀，不得替國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩站台，違者開除黨籍。國民黨確實經過綿密數據分析，出現「不能讓」的「預測型結果」，黨主席鄭麗文 有不能說出原因的苦衷。記者跑過2008年總統大選，對2007年國民黨與親民黨啟動2008國親合的政黨協商有一定程度了解。

2007年2月，時任國民黨主席馬英九 特別費案遭起訴，馬請辭黨主席。馬之所以會選國民黨主席，目標當然是總統大位，他這一辭，藍群龍無首，黨內派系暗潮洶湧，國民黨就站在分裂懸崖邊，底下是萬丈深淵。「伯公」吳伯雄出現了，他從黨主席補選中勝出。上任就先自我約束對大位的念想，他定錨：不圖大位、全力抬轎、只當造王者。

伯公做四件事。一、馬英九一審宣判前，吳伯雄力排眾議，修改黨章中「排黑條款」，改為三審定讞才喪失提名資格，這確保馬英九有代表國民黨參選2008年總統的資格。

二、修補馬王關係。2005年馬英九與王金平競選黨主席，選舉過程激烈，馬王關係形同水火，吳伯雄居中奔走，安撫以王金平為首的黨內本土派，凝聚黨內基本盤。

三、穿梭國親合。當年親民黨在立院有34席，因2008年立委選舉首次面臨「單一選區兩票制」與「席次減半」，親民黨掀起「跳船潮」，國親關係降至冰點。一位參與協商的核心人士告訴記者，伯公跟親民黨主席宋楚瑜都很清楚，國親若各派人馬互打，泛藍在多個選區會輸，立院拱手讓給民進黨。

吳伯雄指派時任秘書長吳敦義與親民黨政策中心主任張顯耀進行密集的馬拉松式協商。伯公展現大黨該有的樣子，在部分指標性選區：台北縣李鴻鈞、吳清池；台中市黃義交；高雄縣鍾紹和；花蓮縣傅崐萁，優先尊重親民黨，並同意讓親民黨推薦的不分區立委，共同以國民黨名義參選。

四、1994年省長之爭種下「瑜亮情結」的吳伯雄與宋楚瑜，吳採「尊宋」態度化解親民黨內公職被消滅疑慮，國親全面合作，完成2008年完全執政。

時間拉回現在，國民黨比民眾黨大，大要有大的智慧與身段，今日，我讓你一座城池，他日，他回報的可能是藍白密切合作的態度與立場，那可是攸關一個江山、政權的大局。

吳伯雄能，鄭麗文也能。（轉載自聯合新聞網「重磅快評」）