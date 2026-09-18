餐敘涉賄 彰縣藍議長謝典霖與父遭收押 母鄭汝芬百萬交保

彰化縣議長謝典霖（左起）、母親鄭汝芬與父親謝新隆，一家三口捲入司法風暴，震驚彰化政壇，還為年底選情投下變數。(本報資料照片)

選舉倒數計時，彰化縣議長謝典霖遭檢舉動用公帑輔選，案情上升到謝典霖與父親謝新隆遭羈押禁見，謝典霖的母親、前立法委員鄭汝芬今凌晨准以100萬元（台幣，下同，約3萬1384美元）具保，並限制住居。謝典霖家族是彰化政治世家，謝家涉賄選遭查辦引起地方政壇震撼。

彰化地方法院17日晚到18日凌晨，審理彰化縣議長謝典霖等5人涉犯賄選、貪汙等罪，說明謝新隆、謝典霖父子否認犯行，有勾串共犯及證人之虞，法官裁定羈押禁見，鄭汝芬因謝家父子均羈押，無羈押必要，准以100萬元交保。這是今年首起議長捲入賄選案，為彰化選情投下震撼彈。

謝典霖胞姊、國民黨立委謝衣鳯昨對此僅回「謝謝關心」。國民黨立法院黨團質疑，民進黨用司法介入選戰。檢方調查的同時，地方已出現連鎖反應，地方摸彩和親子活動等相繼喊卡，就怕踩到賄選紅線。

謝典霖6月23日在縣議會宴會廳席開10桌，與參選溪湖鎮長的表姑陳貞妃及地方人士餐敘，與會者拍照上傳臉書後，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧質疑謝違反行政中立，彰檢分案調查。

彰檢指揮彰化調查站7月約談縣議會相關人員，並帶回證卷；9月初分頭搜索謝典霖等10多人辦公室與住處，前天約談20多人後移送彰檢複訊；昨當場逮捕謝典霖、謝新隆、鄭汝芬與謝典霖服務處主任劉宸佑、縣議會法制主任黃于賓並聲押；陳貞妃及地方人士等7人，分別以3萬元至10萬元交保。

彰化地院昨傍晚起開庭，晚間8時許以謝新隆涉期約賄選，裁定羈押並禁止通信接見，黃于賓和劉宸佑各卅萬交保。

彰檢表示，謝典霖等人在議會招待陳貞妃與地方人事案，除詐取公款辦理餐會賄選，另發現謝典霖等數次巧立名目詐取公款私用，共涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物、行使登載不實公文書、投票行賄等罪嫌重大，向法院聲押。

據了解，此案為2026年選舉首樁議長涉賄遭聲押案，連同謝新隆、鄭汝芬都是地方要角，衝擊彰化縣長、議長與溪湖鎮長選情。

熟悉彰化議會生態人士表示，議會6月舉辦餐會的方式與往常相仿，以前從未出事，這次「卡」在選舉敏感時刻，尤其餐會主角是謝典霖表姑陳貞妃，陳參選溪湖鎮長，與支持她的民代、地方人士在縣議會新館宴會廳用餐，即使自掏腰包也惹人議論。

國民黨文傳會主委陳以信說，查賄沒有藍綠，司法更不能有顏色，檢調應以一致標準辦案、謹守政治中立，絕不應淪為任何政黨打擊政治對手的政治打手。

吳音寧在臉書表示，問題不在誰指出，而是是否有犯罪事實，尊重司法偵查，請國民黨不要模糊焦點。

法界強調，選罷法投票行賄罪的關鍵核心，在於主觀行賄犯意與客觀對價關係，且須達到足以及時影響選民投票意願。