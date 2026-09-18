新聞眼／又是彰化 謝家風暴恐掀選戰骨牌效應

國民黨主席鄭麗文（中）彰化縣長參選人魏平政（右）、議長謝典霖（左）出席行動中常會。（記者黃仲裕／攝影）

彰化縣議長謝典霖與其父母地方大老謝新隆、前立委鄭汝芬涉入司法案件，不僅震撼彰化政壇，這場風暴對謝家政治版圖也堪稱重擊；這牽動謝典霖議長寶座，波及國民黨縣長參選人魏平政的選情，甚至會衝擊謝典霖胞姊謝衣鳯兩年後的立委連任布局。

謝典霖2009年起擔任議長至今，連任4屆，如今捲入司法官司，恐成今年選舉難以迴避的包袱；就算順利連任縣議員，在議長一役對上現任副議長許原龍的挑戰，局面已不同。

彰化「南霸天」一家出過3位立委，從謝典霖祖父謝言信、母親鄭汝芬到現在的胞姊謝衣鳯，實力雄厚。謝家為顧及謝典霖議長寶座，不願謝衣鳯參選彰化縣長，轉而支持魏平政，由鄭汝芬出任魏平政的競選顧問團長，謝典霖替魏站台輔選。

魏平政本就有藍營整合、彰化縣長王惠美不支持等問題，他在南彰的助力謝家再遭司法牽制，讓艱難的選情雪上加霜。

同樣背靠謝家支持的，是謝典霖表姑、參選溪湖鎮長的陳貞妃，她就是涉案餐會的主角，雖獲交保，但為溪湖鎮長選情投下變數。陳貞妃原有謝家全力支持，並獲藍營整合地方力量，力壓尋求連任的無黨籍現任鎮長何炳樺。

政壇認為，謝家當初顧及司法與政治風險，不讓謝衣鳯參選縣長；如今司法風暴仍燒進謝家，若案情擴大，謝家地方組織、人脈及政治形象都受牽制，謝衣鳯2028尋求立委連任難置身事外。

中台灣藍營地方家族政治實力雄厚，繼台中顏家、彰化謝家相繼捲入司法風波，綠營藉司法瓦解藍營基層的政治解讀也滿天飛。尤其謝案由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧7月在臉書公開質疑後，檢調9月分案調查，除撼動謝家影響力，也讓綠營有機會捲土重來。