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選戰硝煙 蘇貞昌進場 打斷李四川致詞惹議

記者林媛玲林昭彰／新北18日電
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國民黨新北市長參選人李四川17日證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打...
國民黨新北市長參選人李四川17日證實日前出席活動時有遇到前行政院長蘇貞昌，對方打招呼時拍了他的肩兩下。（記者林媛玲／攝影）

新北市長選戰激烈，國民黨李四川民進黨蘇巧慧團隊交手火藥味漸濃。本月6日，李四川與蘇父、前行政院長蘇貞昌在鶯歌敬老餐會相逢，蘇無視李站在台上致詞，率大隊人馬進場，握手時還用力對李四川拍肩。雙方昨為誰遲到、誰早到隔空互槓，川辦酸「蘇家在新北最大，永遠是對的」，蘇巧慧說，別刻意扭曲事實。

一名知情人士說，李四川比原定時間早到幾分鐘，蘇貞昌較表定時間遲到幾分鐘，雙方便遇上了，蘇貞昌一到，綠營議員等人到門外陪他浩浩蕩蕩進場，當時李四川在致詞，很有風度地請大家鼓掌歡迎，氣氛算融洽。

李四川競辦發言人吳亮賢表示，李四川約莫傍晚5點50分抵達現場，蘇院長接近5點55分到，是「李四川準時、蘇貞昌遲到」。民進黨議員卓冠廷則說，李團隊通知主辦單位晚間6點到場，蘇院長告知5點40分左右抵達，結果李5點35分提前進場，蘇院長5點45分左右到達，蘇進場後客氣地在台下聽李四川致詞，被扭曲成「鴨霸」，根本是造謠。

對拍肩一事，李四川昨受訪說，他在很多場合會碰到蘇院長，當天握手時，對方拍了他肩膀兩下，這可能是蘇院長對晚輩打招呼的一貫方式。

一名目擊者說，拍肩容易被延伸為「拍背」，選舉忌諱「背」，蘇貞昌習慣性的動作，旁人看來確實不太禮貌。

蘇巧慧昨受訪表示，選舉應該正面、陽光，不需要選成這樣。李四川提早到場，與按照表定行程到達的蘇院長出現在同一場合，當天氣氛滿融洽的，事實就是這麼自然，不需要刻意剪接扭曲事實。

日本政治學者小笠原欣幸指年底選戰最關鍵戰場在新北，蘇巧慧與李四川勢均力敵。李四川昨在板橋新埔市場掃街時表示，會全力以赴拚勝選。

精華 FAQ

  • 兩人是在鶯歌的敬老餐會同場出現，爭議點在於蘇貞昌進場時李四川正在致詞，外界又對到場先後與拍肩動作各有解讀，因而引發政治口水。

  • 李四川陣營稱李約5點50分到、蘇約5點55分到，認為是李準時、蘇遲到；民進黨則說蘇原本告知5點40分左右到，實際約5點45分到，李反而提前進場。

  • 事件凸顯新北選戰對峙升溫，藍綠都試圖透過現場細節塑造對手形象；學者也指出新北是年底選戰關鍵戰場，顯示雙方攻防將持續升級。

民進黨 國民黨 李四川

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