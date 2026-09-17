「台灣國會監督進步」 國際民主現況報告 打臉賴政府

台灣民主指標變化 製表／國際中心

瑞典 斯德哥爾摩國際組織「國際民主及選舉協助研究所」（IDEA）15日公布的「2026全球民主現況」報告，台灣在司法獨立指標由高度表現退後至中段表現；但在「國會監督效能」，全球多數國家呈現倒退，僅13國被列為進步，台灣名列其中。

該報告的補充資料來源民主追蹤器，記錄台灣憲法法庭於2025年12月駁回已在2024年生效的憲法訴訟法修正案，引發的爭議，包括該裁決僅由8名在任大法官 中的5人做出，另3人拒絕，不但有爭議，也讓人擔心司法權過度擴張。

外界認為，回顧在野黨2024年推動國會改革，賦予立法院調查權時，綠營不惜發動青鳥包圍立院反制，更令人詫異的是，最後大法官竟然配合賴政府宣布國會改革相關法案違憲；但諷刺的是，在瑞典智庫報告裡，在野黨此舉反而被認定是展現國會監督效能，誰是誰非，「國際視角」已給出清楚答案。

在野黨立委表示，立法權監督行政權天經地義，這份報告狠狠打臉賴政府。國民黨立院黨團書記長許宇甄指出，國際評比肯定台灣國會監督效能提升，展現國民黨嚴格把關法案與預算、抗衡賴清德 政府行政獨裁的成果。民主重在權力制衡，國會監督效能躍升並非執政黨政績，這份評比戳破了民進黨抹黑在野「毀憲亂政」的話術，給傲慢執政者一記當頭棒喝。

國民黨立委賴士葆表示，賴政府行政權獨大，宛如「沒有立法權，只有行政權」，執政黨把在野黨監督妖魔化，國外看得更清楚，國際評比較為客觀。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍說，立法權監督行政權天經地義，賴政府屢屢抹黑正常的國會監督，動輒扣上「國會擴權」等帽子，這份報告肯定台灣國會監督效能進步，不僅狠狠打臉賴政府，更證實在野黨的強力監督確有必要。

民眾黨立委洪毓祥說，權力失去監督，才是民主真正的問題。未來行政院應該尊重立法院的監督，不能再用「不副署、不公布、不執行」的方式否決三讀通過的法案。民主不能只有選舉，更重要的是行政、立法與司法能夠遵守憲法體制，真正做到權力制衡。

民進黨立委鍾佳濱則說，國會擴權讓司法權受到抑制，進而造成憲法法庭癱瘓，出現這樣的報告結果，反倒是立法院占有多數的在野黨要知所警惕。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，台灣司法獨立指標從「高表現」降為「中等表現」，當然必須嚴肅面對，政府該檢討的就檢討；國際報告是一面鏡子，政府該檢討的，不能迴避。重要的不是把責任推來推去，各憲政機關都把自己的責任做好。

此外，台灣在參與指標與芬蘭並列全球第7，與過去名次相同。民主追蹤器紀錄2025年6月發生的大罷免投票，雖然政治分析家認為罷免結果可能導致進一步的政治僵局，但罷免制度允許選民在選舉周期以外的時間追究立委責任，在參與指標加1分。

這項報告與賴政府常常掛在嘴邊的國會擴權、毀憲亂政、藍白惡搞總預算等大大相反，形同大打賴政府一巴掌；這樣的結果也凸顯，在民主國家中，在野黨制衡行政權有存在必要性，民進黨政府動輒亂扣在野「擴權」的帽子，根本是反民主。

瑞典國際智庫評比「國會監督效能」的衡量項目，包括立法調查權、問責官員、監督行政權等，全球近兩成國家都退步，反而台灣逆勢成長，此番評比與賴政府動輒扣在野黨「癱瘓政府、國會亂象」等言論，大大相左，也形成強烈對比。

「2026全球民主現況」報告，「國會監督效能」全球多數國家呈現倒退，僅13國被列為進步，台灣名列其中。（本報資料照片）