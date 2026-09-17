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黑白集／一上任就政治攻擊 國史館長當成「黨史館長」

黑白集
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國史館新任館長陳翠蓮。（本報資料照片）
國史館新任館長陳翠蓮。（本報資料照片）

國史館長陳翠蓮新官上任第一天，就掀起政治波濤。她嚴詞批評，在野黨要籌組「黨外大聯盟」和「在野大聯盟」，是在盜用過去民主前輩的名號，也在偷換概念。在野黨則反嗆，她把國史館長當成了「黨史館長」，上任首日就政治攻擊，根本不適任。

陳翠蓮一向獨派色彩強烈，在台大「卡管事件」中，曾一馬當先扮演反對管中閔的隊長。賴總統欽點她出任國史館長，顯然是看中其「戴著鋼盔往前衝」的性格，果然她也不負所望立刻大鳴大放。但是，國家史官政治好惡如此濃烈，如何保持中立與客觀？

以「黨外大聯盟」或「在野大聯盟」為例，都是相當中性的名詞，民眾一聽即懂；為何陳翠蓮覺得難以容忍？其中原由，也許是「黨外」一詞在威權年代有其特殊意涵。但去年鄭麗文聲稱要重現「黨外」精神，就是在反諷民進黨已失去當年的民主信念；民進黨當時不曾反駁，為何現在叫國史館長跳出來出征？

以陳翠蓮的風格，人們難以想像她會把國史館長當成什麼衝鋒戰警。關鍵在，台灣的民主進展和經驗是全民共有，不是哪個政黨所能專擅；「黨外」不是誰的珍寶，民主亦非民進黨之專利，就算國史館出任務也無法強占。民進黨曾走過台灣民主拓荒路，但現在它又讓這條路布滿陷阱和荊棘，也背棄了前人。對此，人民不會坐視的！（轉載自聯合報）

精華 FAQ

  • 她一上任就公開批評在野黨籌組「黨外大聯盟」和「在野大聯盟」，指稱其盜用民主前輩名號、偷換概念，立刻引發藍營與輿論質疑她是否失去中立角色。

  • 在野黨認為，國史館長本應以史實與公共性為優先，不該在上任首日就針對政黨用語發動政治攻擊，因此批評她立場鮮明，難以勝任應保持客觀的職務。

  • 文章認為「黨外」與民主都是台灣全民共同的歷史資產，不是任何政黨的專利；即使民進黨曾參與民主拓荒，也不代表能獨占相關名號與話語權。

民進黨 管中閔 台大

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