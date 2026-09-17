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鄭麗文：國民黨最難的挑戰來自內部 不是對抗民進黨

記者鄭媁屈彥辰／台北17日電
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國民黨主席鄭麗文（左）16日應邀發表演講，三三會理事長林伯豐（右）陪同。（記者林...
國民黨主席鄭麗文（左）16日應邀發表演講，三三會理事長林伯豐（右）陪同。（記者林伯東／攝影）

行政院8度不副署立法院三讀的法案，引發企業界關切。國民黨主席鄭麗文昨表示，執政黨所有不能做的事都做了，「你問我怎麼辦？就是2026年要贏，2028年更要贏」，國民黨才能矯正所有的偏差跟錯誤。對於國民黨重返執政，「我有百分之百的把握」。

鄭麗文昨受三三企業交流會邀請，以「全球變局與台灣的選擇」為題發表演說指出，不只2028大選要贏，之後還有更巨大的挑戰，除了民進黨執政留下的爛攤子，還有兩岸關係；馬政府執政8年，兩岸獲得很多和平紅利，但政黨輪替後立刻歸零，甚至到現在兵凶戰危，所以她一直提倡要可持續、制度化。

有商界人士提問「國民黨內鬥內行、不團結」，鄭麗文說，她是民進黨出身，對抗民進黨對她而言不是最難的，國民黨從來最難的挑戰都是來自內部；面對這樣的局面，首先要確立遊戲規則，要讓黨員適應，國民黨不再是私相授受、和稀泥的政黨，要相信主席是超然的。

面對企業界人士，鄭麗文提到，今年選舉還有一張公投票，廢止非核家園、擴大提高核電的比率，希望凝聚最大、最高的全民共識，以後不要在核電的議題上繼續內耗，「我們要把火力統統斷掉，要核電全開」。

鄭麗文昨在國民黨中常會表示，目前選情穩定，僅少數縣市需克服挑戰；但也提醒，今年選情冷，投票率恐不高且青年投票率可能更低，面對民進黨基本盤，藍營絕不可抱持「少我一票沒差」的僥倖心態，必須全面動員基本盤衝高投票率。

鄭麗文說，國民黨要保守一點，若無大贏就不能當作贏，距選舉僅剩兩個多月，各區均不容大意，必須有高度危機意識並全力輔選；若選情差距小，更要嚴防民進黨在最後關頭使出壞招，黨內應預先做好應變。

她強調，唯有2026年勝選過關、2028年政黨輪替，才能讓司法回歸公正，終結國家機器濫用；逼近決戰點，須更加小心，全力以赴。

精華 FAQ

  • 她表示國民黨必須先在2026年贏得地方選戰，接著在2028年完成政黨輪替，才能矯正執政偏差，並讓司法與國家機器回到正常軌道。

  • 鄭麗文認為自己出身民進黨，對抗民進黨並非最難，真正困難在於國民黨長期內鬥與不團結，因此必須先建立規則，讓主席保持超然。

  • 鄭麗文提醒今年選情偏冷、投票率可能不高，藍營不能鬆懈，必須全面催票；同時支持廢止非核家園、提高核電比率，主張火力全停、核電全開。

民進黨 國民黨 鄭麗文

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