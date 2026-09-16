我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳導師責罵致南醫大博士生墜亡 家屬曝真相

國會提案縮短每周工時至32小時且不減薪 對加州影響大

蔣萬安：蔡英文也說中華台北沒矮化 民進黨標準要一致

記者林麗玉／台北17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
沈伯洋近日走訪市場、公園掀起「洋流」，藍營批人潮是假的，沈回應可去現場感受。（圖...
沈伯洋近日走訪市場、公園掀起「洋流」，藍營批人潮是假的，沈回應可去現場感受。（圖／沈伯洋競選辦公室提供）

對於台北市長參選人沈伯洋稱「誰害我們要用Chinese Taipei？」台北市長蔣萬安昨天被問此事時表示，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，「Chinese Taipei」就代表中華民國，他反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

繼蔣萬安兒子交換生事件後，蔣妻石舫亘過去參加APEC亞太經濟合作會議活動曾說「Chinese Taipei」也遭網軍側翼攻擊。雖然將參加APEC的勞動部長洪申翰說，「我們正式會員名稱確實是 Chinese Taipei」，沈伯洋仍有意見。

蔣萬安昨天上午出席北市政府消防局福國分隊駐地落成啟用典禮時受訪，他說，民進黨已經執政10年，參與很多的國際會議也都是用Chinese Taipei、中華台北，所以不管是今年行政院前政委楊珍妮參加APEC亞太經濟合作會議，或是洪申翰部長即將啟程參加APEC會議，都是如此。

蔣重申，民進黨標準要一致。前總統蔡英文也說，中華台北並沒有矮化的問題；行政院前院長林全也說，Chinese Taipei就代表中華民國。蔣萬安反問沈伯洋「所以，沈委員要怎麼看呢？」

據2016年媒體報導，當時的衛福部長林奏延因參加世界衛生大會，在演講中自稱「中華台北」，外界質疑是自我矮化。不過當時的總統蔡英文肯定林奏延表現，也認為沒有自我矮化的問題；當時的行政院長林全在立法院答詢時也曾說「Chinese Taipei其實就是代表中華民國」。

此外，沈伯洋15日到公館商圈拜票人潮擠爆，不過社群Theards上，有網友放出周邊外圍人潮的空拍照，直言「本質很空虛」；還有網友在Threads放上蔣萬安同日出席旅館公會中秋餐會影片，稱「脆好多洋桃洗公館...看了想笑，比起人人手拿旗子標語擺明動員的假洋流，這才是真萬安旋風。」

年底選舉逼近，蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程滿滿，就有網友放出蔣萬安15日出席台北市旅館公會的拜票現場影片，現場蔣萬安逐桌敬酒，還有網友在社群貼文說，原本在對面，(蔣萬安)硬是繞過桌椅「翻山越嶺」只為了跟我握手，決定要遷戶口來投票了，「哈！師奶殺手級的魅力。」

現場許多民眾高喊「蔣萬安喊凍蒜」、「蔣萬安我愛你」，場面相當熱，讓網友貼文稱「這才是真萬安旋風」。

台北市長蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程...
台北市長蔣萬安結束議會總質詢後，選舉行程增加，白天市政行程後，蔣萬安晚上拜票行程滿滿。（圖／民眾提供）

精華 FAQ

  • 蔣萬安表示，民進黨對Chinese Taipei的標準應該一致，並指出蔡英文與林全都曾說過中華台北沒有矮化問題，反問沈伯洋對此要如何看待。

  • 他提到前總統蔡英文曾說中華台北沒有自我矮化問題，前行政院長林全也說Chinese Taipei就代表中華民國，藉此反駁沈伯洋的質疑。

  • 文章也描述沈伯洋與蔣萬安的拜票場面形成對比，沈伯洋公館拜票被質疑人潮空虛，而蔣萬安參加餐會時則有民眾熱情喊凍蒜，顯示選戰氣氛升溫。

蔣萬安 蔡英文 民進黨

上一則

地產大亨勾結台中商銀內鬼洗錢1億 手法曝光

延伸閱讀

蔣萬安妻遭出征 沈伯洋：要聚焦是誰害我們用Chinese Taipei

蔣萬安妻遭出征 沈伯洋：要聚焦是誰害我們用Chinese Taipei
蔣萬安妻喊Chinese Taipei遭出征 勞動部長：名稱就是如此

蔣萬安妻喊Chinese Taipei遭出征 勞動部長：名稱就是如此
陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊

陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊
趙少康曝中廣多次邀約蔣萬安上專訪未果 蔣回應了

趙少康曝中廣多次邀約蔣萬安上專訪未果 蔣回應了

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台中市長盧秀燕在今年天下雜誌縣市長滿意度調查中排在六都最後、全國倒數第二。市府表示，每項調查都是參考，市府虛心接受。(本報系資料照)

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

2026-09-15 09:20

超人氣

更多 >
家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元
獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」
好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範

好市多退貨拍賣中心可撿便宜 買家有嚴格規範
「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次
因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳

因為1句話？中國女與白人婦女在首爾商場扭打 視頻瘋傳