重磅快評／政治始終來自於人性：馬英九與陳水扁的體面

前總統馬英九頻被民眾「野生捕獲」，由於馬的身體狀況頗受關注，前總統陳水扁特地在一則貼文下希望民眾「開心聊天、客氣合照就好，讓前總統保有一點體面」。圖為20年前兩人同框。（中央社）

在一片政黨和意識形態對立、選舉肅殺氣氛中，近日發生了一個算是「暖心」的新聞。前總統馬英九 頻被民眾「野生捕獲」，合照、合影鏡頭不斷出現在網路上；由於馬英九的身體狀況頗受關注，前總統陳水扁 特地在一則貼文下，希望民眾「開心聊天、客氣合照就好，讓前總統保有一點體面」。這一番話，讓人充分體認，政治不能脫於人性，甚至是來自人性。

事件的原委，是有網友在Threads分享自己在淡水老街巧遇馬英九喝咖啡的畫面，大讚「馬總統很Chill」；接著又有人貼出自己在政大與馬英九的合照，說馬前總統高興得大唱軍歌。影片引發大量網友點閱、轉發和評論，也「釣出」了陳水扁的留言。

陳水扁的留言，沒有酸言酸語，也沒有批評，只是善意提醒，「馬總統沒有用脆（Threads），但願在線下跟民眾互動也是好事」；「有趣歸有趣，老人家有時候玩開了，比較難拿捏尺度。」「見到前國家元首應保持適度尊重，以後如果遇到他，儘量不要起鬨慫恿他做一些出格的事」；「如果拍到可能引起外界揣測或議論的畫面，也儘量不要上傳。開心聊天、客氣合照就很好，也讓前總統保有一點體面。」陳水扁留言後，貼文的網友也隨即刪文回應。

陳水扁之所以會提醒網友，自然是因為許多關於馬英九的身體傳聞，唯恐事態如此演變下去，可能會從「善意的分享」變成「惡意的嘲諷」。但回顧陳水扁與馬英九過去的政治恩怨，可說一本書都寫不完。兩個原本毫無共同點的政敵，在卸任後產生這樣的交集，確實讓人產生的一絲暖意。而無論對陳水扁過去評價如何，都確實應該為他的留言比讚。他希望為馬英九保持前總統體面的同時，也展現了自己作為前總統的體面。

近年的政治紛擾，讓過去許多政治權鬥都成了小兒科。以前政壇常說「罪不及妻孥」，但現在政黨間殺紅眼，出征路人、起底素人，連小孩、祖宗八代都不放過的新聞，時有所聞。雖然這種亂象，部分原因是社群網路平台的興起；但在政治層面，政治人物也確實起了很大的帶頭作用。當政治人物帶頭無差別攻擊時，又如何能期待一般人能理性？

這次陳水扁與馬英九的事件，雖稱不上「兩人互動」，但仍是絕佳的示範：一個是褪下總統與政治光環的前總統，走入街頭巷尾「做自己」，一個是曾經有理無理都不饒人的前總統，用暖心的語言維繫前政敵的體面。誰說政治人物都無情無義，政治只有黑暗？