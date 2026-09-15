蔣萬安妻喊Chinese Taipei遭出征 勞動部長：名稱就是如此

台北市長蔣萬安妻子石舫亘遭綠營側翼出征，蔣萬安籲勿因選舉攻擊家人。圖為過去選舉期間石舫亘陪同蔣在街頭拜票。（本報資料照片）

台北市長蔣萬安 兒子國際交換生一事，遭綠營側翼猛攻，近日又有綠側翼翻出過去蔣萬安太太石舫亘2017年參加APEC 活動，演講時喊出「I'm from Chinese Taipei」的影片，對此大肆批評。9月下旬將赴南京參與 APEC人力資源發展部長會議的勞動部長洪申翰昨受訪被問及是否以Chinese Taipei名義出席，洪說，在APEC裡，正式會員名稱確實是Chinese Taipei。

對於將赴中國南京與會，洪申翰表示，APEC是非常重要的國際性多邊經貿會議，勞動部一直以來都是秉持專業參與，這幾年跟APEC互動也愈來愈多，例如跟許多APEC會員國共同舉辦議題式工作坊，今年7月就跟美方一起合辦了AI工作坊。

洪申翰強調，台方是APEC的正式會員，平等參與、對等尊嚴就是參與APEC最核心的原則。這次他將依照APEC規定，不自我設限，並且以勞動、人力資源領域累積的經驗、專業和各會員國交流、分享。

由於石舫亘近來因曾在APEC活動喊出「I'm from Chinese Taipei」遭批評，媒體詢問洪申翰這次是否以Chinese Taipei之名出席，洪申翰說「在APEC裡，我們的正式會員名稱確實是Chinese Taipei」，至於聲不聲援石舫亘？他則未正面回應，僅重申參與國際會議的一貫核心精神就是對等尊嚴。

對於是否將持台胞證入境中國，洪申翰說，他將沿用過往APEC既有模式與會，也會在對等尊嚴的要求下進行。

蔣萬安15日在視察師大周邊時受訪。媒體問蔣萬安，怎麼看過去太太石舫亘出席活動曾講「Chinese Taipei」的影片，被綠營側翼拿來當選戰攻擊議題，是否掐頭去尾擷取其中一句才遭質疑矮化國格？覺得心有不平？

蔣萬安說，中華台北其實就是台灣在APEC正式會籍名稱，他太太就是參加APEC正式官方的活動，她也用英文講出「我是台灣人」，行政院當時也發新聞稿，肯定這些台灣女性專業的表現。

蔣說，事實很清楚，其實包括今年行政院前政務委員參加活動，也是用正式的會籍名稱，包括洪申翰部長參加也是如此。所以選舉選到要扭曲事實，來惡意攻擊家人。我相信這不是善良台灣人會樂見的。