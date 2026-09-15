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沈伯洋再下戰帖「1周1辯論」蔣萬安：有許多市政工作要忙

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬安（右二）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，並...
台北市長蔣萬安（右二）今天視察師大商圈友善行人設置區暨YouBike推動成果，並蹲下仔細看路面鋪設的地磚。(記者潘俊宏／攝影)

年底是台灣地方選舉，爭取連任的台北市長蔣萬安昨總質詢結束，今上午市政會議後到大安區視察師大行人友善設置成果。對手、民進黨參選人沈伯洋稱，希望一周跟蔣萬安辯論一場，選前辦十場？蔣說，他昨天才剛結束議會總質詢，接下來還持續有許許多多的市政工作要忙碌。蔣說，市政都持續進行，各項建設腳步不會停下。

至於競選辦公室何時成立？蔣萬安說，相關選務的安排，確定後都會向大家來報告。尤其他推動各項市政的腳步，不會停下，也會持續以有感施政成績，爭取民眾認同。

蔣說，所以包括台北大巨蛋一年完工啟用，接下來兩場國際級頂尖賽事，包括成功爭取洛杉磯奧運最終資格賽等將在大巨蛋舉辦；還有捷運六條線齊發；當然包括成功爭取輝達落腳台北，帶來不只1萬個工作機會，也為台北市未來20年、30年AI科技產業發展奠下深厚的基礎。到生生喝鮮奶、營養午餐免費，育兒家庭減工時不減薪，月子加菜金等等，「持續推動各項市政，腳步不會停下來。」

至於昨天中廣前董事長趙少康爆料蔣這周要上王偉忠節目？蔣表示，他昨天才剛結束總質詢，接下來還持續有許許多多市政要忙碌。

對於沈伯洋邀選戰前，一周辦一場辯論會？蔣萬安說，大家不要忘記四年前，當時六都唯一一場辯論就在台北，他也參與，當時整個辯論的形式大家也都看到。所以他還是一樣持續推動各項市政，這樣的工作非常多，市府不會耽擱。至於參與辯論，他之前也表達過，就會參與，而且形式也很清楚，四年前就有參加，就是這樣。

精華 FAQ

  • 沈伯洋表示，希望選前可以一周和蔣萬安辯論1場，甚至拋出選前辦10場的構想，藉此加強選戰攻防與政策對話。

  • 蔣萬安回應說，自己昨天才剛結束議會總質詢，接下來還有很多市政工作要忙，因此市政推動不會停，也會照既有安排處理辯論事宜。

  • 他提到台北大巨蛋完工啟用、爭取國際賽事、捷運6條線齊發，以及成功爭取輝達落腳台北，並表示這些成果能為城市帶來長期發展。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

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