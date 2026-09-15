新聞評論／國史館不是黨史館 陳翠蓮是哪一國史觀？

國史館新任館長陳翠蓮甫上任即表示，「黨外大聯盟」是冒用民主運動名號。(中央社)

國民黨主席鄭麗文 與台中市長盧秀燕 先後倡議「在野大聯盟 」，竟成為新任國史館長陳翠蓮的起手式。14日上任的陳翠蓮大加抨擊，「黨外大聯盟」是盜用、冒用過去民主運動的名號，這類「偷換概念」會混淆威權與民主，讓人民對民主體制失去信心。陳翠蓮新官上任三把火，新館長宛如女戰神，一上任就點燃烽火。

賴清德總統任命陳翠蓮接掌國史館長，她自嘲過去在學術工作很單純愜意，若轉換到政治工作，可能要戴著鋼盔。陳翠蓮有備而來，劍指在野黨領袖，尤其盧秀燕剛呼籲組成「在野大聯盟」，讓人聯想到2028合縱連橫，陳翠蓮馬上補刀，被視為針對盧秀燕而來。不免令人質疑，國史館究竟是維護台灣歷史的共同記憶，還是守護迎合執政黨政治正確的價值觀？

陳翠蓮表示，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、民選獨裁；有人盜用民主運動的名號要組「黨外大聯盟」，這種嘲諷、混淆與打擊，會腐蝕民眾對民主自由的信心，只有透過不斷記憶、反覆釐清威權與民主的實際差異，才能捍衛民主體制。

賴政權固然是民選政府，現行各種憲政體制與民主監督卻未必能有效限制執政黨，甚至反被國家機器監督、制裁，立院三讀通過的法案，府院帶頭不副署、不執行，民選政府若權力過度集中，危害將不下於獨裁政府。陳翠蓮似乎把民主轉譯成特定政黨的專利權，非綠陣營只要喊出就是盜用、冒用；更荒謬的是，在野大聯盟是否符合民主精神，難道要先取得國史館認證或同意？

民主不是任何政黨的祖產，更不是某個陣營的註冊商標。台灣民主化的歷史當然值得記憶，但民主運動從來不應被簡化成單一路線，更不能因為今天的政治立場不同，就認定誰有資格繼承民主、誰沒有資格談民主。

近年台灣政治紛擾，從憲政衝突、行政與立法對抗，到大罷免朝野衝突，任何對於執政者的質疑，竟被扣上「反民主」大帽子。民主的基本精神在於監督制衡，行政權必須接受國會監督、司法制衡、輿論公評，如果民選政府就自以為取得「民主免疫力」，這種將執政神聖化的思維，才是對台灣民主最大的威脅。

國史可以有不同詮釋，不同歷史經驗必須相互包容，無論是威權統治的傷痕、民主化的歷程，抑或是中華民國在台灣的發展、憲政制度的演變，以及不同世代、不同族群對國家的理解，皆是歷史的一部分。

民主最怕的從來不是人民批評政府，而是有人開始片面定義民主。如果連黨外大聯盟都可以被指控為盜用民主，下一步是不是連民主兩個字，都要先請示國史館？

陳翠蓮長期以台灣民主化與威權統治為主要研究脈絡，但國史館是中華民國的國史館，不是任何政黨的黨史館，更不是台獨講堂宣講所。陳翠蓮心中的「國史」，究竟是哪一國的歷史？