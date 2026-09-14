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美國、東京穿防彈衣卻扯台北治安 蔣萬安轟沈伯洋：誰在轉移話題？

記者林麗玉／台北即時報導
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台北市長蔣萬案今天赴議會總質詢最後一天。（記者林麗玉／攝影）
台北市長蔣萬案今天赴議會總質詢最後一天。（記者林麗玉／攝影）

台灣年底地方選舉倒數75天，民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，穿著防彈背心在東京街頭路跑引熱議。治安議題也成選戰攻防，對於蔣萬安要沈伯洋不要抹煞警察基層的付出，反遭沈再批「將帥無能才會讓基層感受到疲累」。蔣萬安今也不忍了，砲轟沈在東京穿防彈衣、到美國也穿防彈衣，但卻扯台北市治安，「到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」

蔣萬案今天赴議會總質詢最後一天，對於沈伯洋在東京街頭路跑穿防彈背心一事，蔣萬安昨酸「台北、日本都很安全」，沈則再舉台北日前發生槍擊轟蔣「夾縫中找答案」，蔣萬安今天則要沈伯洋不要抹煞警察同仁付出，沈上午再轟蔣萬安「將帥無能」。

蔣萬安今天赴議會總質詢前被媒體問及此事，蔣萬安砲轟沈伯洋，沈委員到東京穿防彈衣，到美國也穿防彈衣，但卻扯台北市的治安，「到底誰在轉移話題？誰在問A答B？」

蔣萬安說，沈伯洋要談台北市治安，他就很清楚跟大家報告，去年有英國雜誌針對全球最安全城市評比，台北市是全世界的第一名；還是回到一開始的問題，大家也就很好奇，沈委員到東京穿著防彈衣跑步、還有保鏢；沈到美國，沈競選總幹事、立委吳思瑤說八天沈天天都穿防彈衣，所以「大家就很好奇來問我，但這到底代表什麼意思呢？」

精華 FAQ

  • 因為他以防彈背心跑步的畫面，讓治安議題成為選戰焦點。蔣萬安認為他在日本、美國都穿防彈衣，卻反過來批評台北治安，因而質疑是在轉移話題。

  • 蔣萬安回應說，台北市在英國雜誌全球最安全城市評比中名列第1，治安表現有客觀成果。他也強調不應抹煞基層警察的努力，並反問誰在問A答B。

  • 這場爭論凸顯治安已成為台北市長選戰的重要攻防題材。雙方一方主打市政與安全數據，一方則以個人安全裝備與案件發生反擊，形成互相質疑對方說法的局面。

沈伯洋 蔣萬安 日本

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