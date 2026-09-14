黑白集／台灣民主倒退嚕 賴清德披國王新衣無人拆穿

賴清德總統。（本報資料照片）

今年適逢總統直選30周年，台灣原本直線前進的民主進程，最近10年卻大開倒車。國安會前秘書長蘇起說，台灣民主就像「國王的新衣」，看似存在選舉與言論自由，核心卻是另一回事；尤其1997年修憲後，台灣從雙首長制轉變為「民選國王」或「民選女王」。

民進黨 執政10年，羅蘭夫人名言或可改成「民主、民主，多少罪惡假汝之名而行！」賴政府即使朝小野大，行政權依然一黨獨大，立法院三讀通過的法案，賴清德 總統一句「不是這樣子」，行政院長卓榮泰 就可擅用不副署否決國會決議。總統自認無堅不摧、寸步不讓，號稱民主進步黨卻造成民主倒退嚕。

前總統蔡英文和富邦集團董事長蔡明忠日前「雙蔡會」，蔡英文呼籲在分歧中尋找共通性，以開展對話；蔡明忠也說，社會被撕裂會是台灣最大的災難，他非常懷念小英總統的年代。

蔡董把面子做給老同學，實則暗酸賴總統。不過，蔡英文過去自詡「最會溝通的政府」，完全執政的蔡政府卻沒收「以核養綠」公投結果；蔡總統任內更創下745天不受訪紀錄，並曾被指民選獨裁。但有賴清德，蔡英文就是無瑕女王。

許多綠營同溫層想念蔡英文，恐怕是因為「賴不如蔡」；未必是前朝多完美，而是現在太苦了。問題是，賴清德披著國王新衣，黨內卻沒有人敢拆穿他。（轉載自聯合報）