竹北藍白破局外溢？柯文哲：5縣市恐失控 彰化大勢已去
民眾黨主席柯文哲昨天赴北市議會參加民眾黨議員陳宥丞舉辦鐳射對戰賽，為雙北議員參選人站台，被問到選情是否會因竹北市長藍白破局受到影響，柯表示，北市選民自主性高選情也相對穩定，但若支持者情緒上來，對一些危險選區真會失控包含新北、宜蘭、高雄恐受波及，更直言目前選情看來「彰化縣大勢已去，新竹縣恐難挽救」，兩黨主席應先去解決問題避免外溢效應。
柯文哲指出，爭議發生了就應趕快解決，不是討論誰不守信，他以醫生為例，若病人發生車禍受到台大醫院血流不止，這時候醫生反而是先罵肇事毒駕、酒駕等狀況都沒有用，應該先止血，政治上不能保證每個環節都滿分，但事情發生，兩黨主席黃國昌、鄭麗文要趕快去善後，否則恐怕有外溢效應，才是當前狀態，拖在哪裡不太對，可能會失控。
鄭麗文昨陪基隆市長謝國樑赴市場拜票，謝的副手、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳也到場，藍白合作拚勝選。謝國樑認為，基隆藍白合作三年多非常順利，新竹「藍白合」變化應不會影響基隆選情，但兩黨要好好思考，未來合作如何能更精進。
據指出，白營目前確實憂心出現外溢效應，國民黨則不敢大意，但評估在「討厭民進黨」的大氛圍下，外溢效應不會掀起巨浪。
他認為竹北的爭議若處理不當，可能讓支持者情緒升高，進而對其他危險選區造成外溢效應，導致部分地方選情失控。 柯文哲點名新北、宜蘭、高雄等選區可能受影響，並直言彰化縣大勢已去、新竹縣恐難挽救，顯示他對局勢相當憂心。 謝國樑認為基隆藍白合作三年多相當順利，新竹變化不至於衝擊基隆；白營與國民黨則都擔心外溢效應，但評估未必掀起巨浪。
精華 FAQ
他認為竹北的爭議若處理不當，可能讓支持者情緒升高，進而對其他危險選區造成外溢效應，導致部分地方選情失控。
柯文哲點名新北、宜蘭、高雄等選區可能受影響，並直言彰化縣大勢已去、新竹縣恐難挽救，顯示他對局勢相當憂心。
謝國樑認為基隆藍白合作三年多相當順利，新竹變化不至於衝擊基隆；白營與國民黨則都擔心外溢效應，但評估未必掀起巨浪。
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