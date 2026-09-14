竹北藍白破局外溢？柯文哲：5縣市恐失控 彰化大勢已去

民眾黨主席柯文哲13日為雙北議員參選人站台，被問到選情是否會因竹北市長藍白破局受到影響，柯表示，北市選民自主性高選情也相對穩定，但若支持者情緒上來，對一些危險選區真會失控包含新北、宜蘭、高雄恐受波及。(記者洪子凱／攝影)

民眾黨 主席柯文哲 昨天赴北市議會參加民眾黨議員陳宥丞舉辦鐳射對戰賽，為雙北議員參選人站台，被問到選情是否會因竹北市長藍白破局受到影響，柯表示，北市選民自主性高選情也相對穩定，但若支持者情緒上來，對一些危險選區真會失控包含新北、宜蘭、高雄恐受波及，更直言目前選情看來「彰化縣大勢已去，新竹縣恐難挽救」，兩黨主席應先去解決問題避免外溢效應。

柯文哲指出，爭議發生了就應趕快解決，不是討論誰不守信，他以醫生為例，若病人發生車禍受到台大醫院血流不止，這時候醫生反而是先罵肇事毒駕、酒駕等狀況都沒有用，應該先止血，政治上不能保證每個環節都滿分，但事情發生，兩黨主席黃國昌、鄭麗文要趕快去善後，否則恐怕有外溢效應，才是當前狀態，拖在哪裡不太對，可能會失控。

鄭麗文昨陪基隆市長謝國樑赴市場拜票，謝的副手、民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳也到場，藍白合作拚勝選。謝國樑認為，基隆藍白合作三年多非常順利，新竹「藍白合」變化應不會影響基隆選情，但兩黨要好好思考，未來合作如何能更精進。

據指出，白營目前確實憂心出現外溢效應，國民黨則不敢大意，但評估在「討厭民進黨」的大氛圍下，外溢效應不會掀起巨浪。