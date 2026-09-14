沈伯洋東京路跑穿防彈衣被酸作秀 蔣萬安：尊重個人考量
民進黨台北市長參選人沈伯洋出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱「只要出國都會穿」，因為「我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。」臉書粉專政客爽酸「沈伯洋穿防彈背心在日本奔跑，百萬青鳥心疼淚目。」
台北市長蔣萬安昨天被問對此事看法，蔣說，「台北很安全，日本也很安全，但我尊重每個人的的考量跟評估。」
粉專貼文說，東京街頭，沈伯洋身穿防彈背心，為了守護台灣的民主自由。他堅定地向前奔跑，即使街上根本沒有人追他，他依然不敢停下。
粉專表示，因為他（沈伯洋）知道，只要跑得夠快，中共的監視就看不見他。這一刻，他不是一個人在奔跑！他背後，是2300萬台灣人民困惑的目光。但粉專也在文末說，只想輕輕問一句：「大熱天的，穿這樣不悶嗎？」
親藍粉專貼文酸沈伯洋在東京街頭穿防彈背心路跑，也湧入網友留言，有網友再酸，「演到國外去，不累嗎？」「作秀，就是在作秀」。
沈伯洋訪日前天上午前往皇居走訪運動驛站，租借裝備體驗跑步並與跑者訪談，但因為沈伯洋衣服的輪廓可以明顯看到防彈背心，引發熱議。沈伯洋也坦承，只要出國就會穿著防彈背心，7月出訪美國也都有全程穿著，現在被中國通緝，必須對選民負責，多加注意安全避免任何閃失。
因他在皇居運動驛站體驗跑步時，上衣輪廓可明顯看出疑似防彈背心，畫面曝光後被親藍粉專與網友解讀為作秀，因而在社群平台掀起爭論。 沈伯洋表示，只要出國他都會穿防彈背心，因為自己目前被中國通緝，必須對選民負責並提高警覺，避免任何安全閃失，因此在美國、日本行程也持續配戴。 蔣萬安回應時表示，台北很安全、日本也很安全，但他尊重每個人的考量與評估，並未對沈伯洋是否穿防彈背心做進一步批評或支持。
精華 FAQ
因他在皇居運動驛站體驗跑步時，上衣輪廓可明顯看出疑似防彈背心，畫面曝光後被親藍粉專與網友解讀為作秀，因而在社群平台掀起爭論。
沈伯洋表示，只要出國他都會穿防彈背心，因為自己目前被中國通緝，必須對選民負責並提高警覺，避免任何安全閃失，因此在美國、日本行程也持續配戴。
蔣萬安回應時表示，台北很安全、日本也很安全，但他尊重每個人的考量與評估，並未對沈伯洋是否穿防彈背心做進一步批評或支持。
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