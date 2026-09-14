沈伯洋東京路跑穿防彈衣被酸作秀 蔣萬安：尊重個人考量

民進黨台北市長參選人沈伯洋訪日，走訪皇居的運動驛站，還租借裝備體驗跑步，上衣可見防彈背心的輪廓。(圖／沈伯洋競辦提供)

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 出訪日本，卻被發現走訪皇居運動驛站體驗跑步，上衣卻可見防彈背心的輪廓，引熱議。沈稱「只要出國都會穿」，因為「我現在被中國通緝，自己安全應該多加注意。」臉書粉專政客爽酸「沈伯洋穿防彈背心在日本奔跑，百萬青鳥心疼淚目。」

台北市長蔣萬安 昨天被問對此事看法，蔣說，「台北很安全，日本也很安全，但我尊重每個人的的考量跟評估。」

粉專貼文說，東京街頭，沈伯洋身穿防彈背心，為了守護台灣的民主自由。他堅定地向前奔跑，即使街上根本沒有人追他，他依然不敢停下。

粉專表示，因為他（沈伯洋）知道，只要跑得夠快，中共的監視就看不見他。這一刻，他不是一個人在奔跑！他背後，是2300萬台灣人民困惑的目光。但粉專也在文末說，只想輕輕問一句：「大熱天的，穿這樣不悶嗎？」

親藍粉專貼文酸沈伯洋在東京街頭穿防彈背心路跑，也湧入網友留言，有網友再酸，「演到國外去，不累嗎？」「作秀，就是在作秀」。

沈伯洋訪日前天上午前往皇居走訪運動驛站，租借裝備體驗跑步並與跑者訪談，但因為沈伯洋衣服的輪廓可以明顯看到防彈背心，引發熱議。沈伯洋也坦承，只要出國就會穿著防彈背心，7月出訪美國也都有全程穿著，現在被中國通緝，必須對選民負責，多加注意安全避免任何閃失。

台北市長蔣萬安13日出席2026關渡國際自然藝術季開幕式，稱讚「關渡自然公園環境教育推廣計畫」榮獲濕地標章評鑑特殊貢獻獎，展現市府與管理處長期投入生態教育的成果。（記者蘇健忠／攝影）