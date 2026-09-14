破例 「公道伯」王金平出任柯志恩競總主委
國民黨高雄市長參選人柯志恩昨帶全體議員連署書到立法院前院長王金平的路竹區老家，邀請出任競選總部主委，王沒有推辭，並稱柯志恩的資源可能沒有像民進黨那樣雄厚，但整個形勢上來看，「柯志恩勝選機會絕對有的」。
2022年柯志恩初次選高雄市長，王金平是榮譽主委。王金平表示，柯志恩4年來遵守諾言蹲點高雄，對高雄所需要的建設和推動政策瞭如指掌，做好全面性建設高雄的藍圖，她再次投入選戰，「我當然義不容辭」，所以決定「再蹽落去」，促成團結。
王金平也說，自己政治歷程中，除了前副總統連戰兩度選總統時他擔任過主任委員外，都是當榮譽職，從來沒有擔任過其他人的主任委員，「今天因為高雄是我的家鄉，我當然要關心自己的家鄉」。
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨辦大寮區後援會成立大會，他說，自己過去十多年來也常向王院長請益，並獲許多鼓勵。
王金平從政50年，素有「公道伯」稱號，縱橫政壇半世紀，也贏得不分黨派後輩敬重。王金平昨天破例接下柯志恩的競選總部主委一職，未來將由白派大將、全國農會理事長蕭漢俊擔綱總幹事，前議長莊啟旺出任總指揮，整合縣區與市區，打造「鐵三角」陣容。蕭、莊兩人在4年前皆曾擔任執行總幹事，9月19日的鳳山大造勢將會是競選團隊的初次考驗。
蕭漢俊歷任高雄縣、市農會總幹事及理事長等職務，深耕農會系統數十年，並與雲林張家結盟，去年才從高雄市農會理事長升任全國農會理事長，影響力橫跨地方派系及農民組織。莊啟旺則是基層里長出身，曾任縣市合併前第七屆高雄市議會議長、國民黨高雄市黨部主委，熟稔原市區選務。
王金平今年85歲，曾擔任立法院長17年，去年底舉辦感恩餐會，藍綠政壇人士2000多人到場祝賀。王金平8年前為韓國瑜發起「三山造勢」活動，成功締造「韓流」傳奇。
2018年韓國瑜參選高雄市長，未設競選總部、主任委員及競選總幹事。2022年柯志恩初次參選，王金平是榮譽主委，競選總部主委由高雄市前副市長葉匡時擔任，時任立委吳怡玎接任總幹事。
王金平表示，自己過去多半只擔任榮譽職，但因高雄是家鄉，加上認同柯志恩4年來持續蹲點、熟悉高雄建設與政策，因此願意義不容辭接下主委，盼促成團結並助她拚勝選。 這次團隊由王金平擔任競總主委，白派大將、全國農會理事長蕭漢俊出任總幹事，前議長莊啟旺擔任總指揮，三人分工整合縣區與市區，形成主委、總幹事、總指揮的鐵三角。 報導指出，王金平從政50年，有「公道伯」之稱，過去多為榮譽主委；他曾為韓國瑜三山造勢，並在2022年擔任柯志恩榮譽主委，這次則首次正式出任競總主委。
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王金平表示，自己過去多半只擔任榮譽職，但因高雄是家鄉，加上認同柯志恩4年來持續蹲點、熟悉高雄建設與政策，因此願意義不容辭接下主委，盼促成團結並助她拚勝選。
這次團隊由王金平擔任競總主委，白派大將、全國農會理事長蕭漢俊出任總幹事，前議長莊啟旺擔任總指揮，三人分工整合縣區與市區，形成主委、總幹事、總指揮的鐵三角。
報導指出，王金平從政50年，有「公道伯」之稱，過去多為榮譽主委；他曾為韓國瑜三山造勢，並在2022年擔任柯志恩榮譽主委，這次則首次正式出任競總主委。
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