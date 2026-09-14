破例 「公道伯」王金平出任柯志恩競總主委

立法院前院長王金平（右）將出任國民黨高雄市長參選人柯志恩（左）競選總部主任委員。（記者徐白櫻／攝影）

國民黨 高雄市長參選人柯志恩昨帶全體議員連署書到立法院前院長王金平 的路竹區老家，邀請出任競選總部主委，王沒有推辭，並稱柯志恩的資源可能沒有像民進黨 那樣雄厚，但整個形勢上來看，「柯志恩勝選機會絕對有的」。

2022年柯志恩初次選高雄市長，王金平是榮譽主委。王金平表示，柯志恩4年來遵守諾言蹲點高雄，對高雄所需要的建設和推動政策瞭如指掌，做好全面性建設高雄的藍圖，她再次投入選戰，「我當然義不容辭」，所以決定「再蹽落去」，促成團結。

王金平也說，自己政治歷程中，除了前副總統連戰兩度選總統時他擔任過主任委員外，都是當榮譽職，從來沒有擔任過其他人的主任委員，「今天因為高雄是我的家鄉，我當然要關心自己的家鄉」。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨辦大寮區後援會成立大會，他說，自己過去十多年來也常向王院長請益，並獲許多鼓勵。

王金平從政50年，素有「公道伯」稱號，縱橫政壇半世紀，也贏得不分黨派後輩敬重。王金平昨天破例接下柯志恩的競選總部主委一職，未來將由白派大將、全國農會理事長蕭漢俊擔綱總幹事，前議長莊啟旺出任總指揮，整合縣區與市區，打造「鐵三角」陣容。蕭、莊兩人在4年前皆曾擔任執行總幹事，9月19日的鳳山大造勢將會是競選團隊的初次考驗。

蕭漢俊歷任高雄縣、市農會總幹事及理事長等職務，深耕農會系統數十年，並與雲林張家結盟，去年才從高雄市農會理事長升任全國農會理事長，影響力橫跨地方派系及農民組織。莊啟旺則是基層里長出身，曾任縣市合併前第七屆高雄市議會議長、國民黨高雄市黨部主委，熟稔原市區選務。

王金平今年85歲，曾擔任立法院長17年，去年底舉辦感恩餐會，藍綠政壇人士2000多人到場祝賀。王金平8年前為韓國瑜發起「三山造勢」活動，成功締造「韓流」傳奇。

2018年韓國瑜參選高雄市長，未設競選總部、主任委員及競選總幹事。2022年柯志恩初次參選，王金平是榮譽主委，競選總部主委由高雄市前副市長葉匡時擔任，時任立委吳怡玎接任總幹事。