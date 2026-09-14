我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

新北市長選舉 侯友宜加持李四川 蘇巧慧與賴蔡同框

台灣新聞組／新北14日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨新北巿長參選人李四川（右）13日出席「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，...
國民黨新北巿長參選人李四川（右）13日出席「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，受訪民眾熱烈的掌聲支持。（記者黃義書／攝影）

國民黨新北市長參選人李四川前晚辦首場大型造勢，現任市長侯友宜陪大進場，安定藍營軍心，李四川昨說，侯友宜會陪他並肩作戰，一路到選戰結束。民進黨蘇巧慧昨成立山友後援會，前總統蔡英文助陣，蔡以登山比喻選戰，一個人可以走得快，一群人互相照顧能走得更遠。

李四川、蘇巧慧昨先後出席中和烘爐地國際獅子會300B2區舉辦的「糖尿病防治宣導暨親子健行公益活動」，蘇上午8時到場、停留約40分鐘離開，李四川約莫8時50分抵達，前後差約10分鐘沒有相遇。

鶯歌、三峽一帶被視為蘇巧慧本命區，李四川勤跑對手優勢區，展現拓票企圖心。李四川昨午出席南鶯里重陽敬老餐會，也參加議員黃永昌三峽後援會成立茶會，提出「樹林鐵路地下化並延伸至鶯歌」、「大漢溪捷運縱貫線」及「新北巨蛋城」等政見。

蘇巧慧在新店區成立山友後援會，擔任競總主委的蔡英文助陣。蔡英文提到2010年選新北市長時力挺的山友沒有這麼多，蘇直呼「現在是在你的基礎之上、一起繼續努力」，蔡妙回「你常常忘了你爸啦！」引發哄堂大笑。蔡還帶來她的小山友、退役搜救犬「樂樂」助陣，蔡談起當年擔任總統推動的「向山致敬」政策，行政院長就是蘇貞昌，蘇巧慧則在立法院努力。

蘇也拋出「新北大縱走」構想，盼透過步道分級、交通接駁、硬體設施及山城觀光等規畫，串聯新北山林、鐵道、老街及地方文化，打造具國際辨識度山道品牌。

蔡英文稱讚蘇巧慧提出的「鑽石山城」計畫，串聯步道、鐵道、老街道、礦道、茶道，讓民眾不只親近山林，也能深入體驗新北歷史人文與休閒活動，新世代需要新方法，蘇巧慧就是最適合的新北市長人選。

蘇巧慧昨傍晚也在社群發布與賴清德總統、前總統蔡英文自拍照，三人走訪萬里龜吼漁港，賴總統以萬里子弟身分招待蔡英文、蘇巧慧品嘗萬里蟹，為蘇巧慧和新北隊打氣，展現綠營大團結氣勢。

新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）13日在社群，發布與賴清德總統及擔任競總主委的前...
新北市長參選人、立委蘇巧慧（左）13日在社群，發布與賴清德總統及擔任競總主委的前總統蔡英文的自拍合照。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

精華 FAQ

  • 李四川首場大型造勢由侯友宜陪同進場，展現現任市長對接班人支持，也有助安定藍營軍心。他並表示侯友宜會一路並肩作戰到選戰結束，凸顯團隊整合與延續執政的訊號。

  • 蘇巧慧成立山友後援會時，蔡英文到場站台，並以登山比喻選戰，強調團隊互相照顧才能走得更遠。蔡英文還讚許蘇提出新方法與新構想，明確表態她是最適合的新北市長人選。

  • 李四川勤跑蘇巧慧的優勢區，並提出樹林鐵路地下化、大漢溪捷運縱貫線與新北巨蛋城等政見；蘇巧慧則主打新北大縱走與鑽石山城，想串聯步道、鐵道、老街與文化觀光。

李四川 侯友宜 蔡英文

上一則

破例 「公道伯」王金平出任柯志恩競總主委

下一則

沈伯洋東京路跑穿防彈衣被酸作秀 蔣萬安：尊重個人考量

延伸閱讀

新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票

新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票
新北激戰 侯、盧為李四川造勢 蘇巧慧放蕭美琴拉抬影片

新北激戰 侯、盧為李四川造勢 蘇巧慧放蕭美琴拉抬影片
百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數

百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數
選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒

選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話