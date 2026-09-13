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訪問義大利返台 蕭美琴：處境再艱難 都將勇敢與世界同行

記者周佑政/台北即時報導
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副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天清晨在...
副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天清晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。(圖／總統府提供)

中華民國副總統蕭美琴訪問義大利，應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，今天清晨在外交部長林佳龍陪同下返抵國門。蕭美琴在桃園機場發表談話表示，此行深刻感受即便跨越半個地球和不同的文化，但「自由」與「和平」是大家共同的語言及渴望。台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但仍將堅持自由民主的生活方式，並致力維持區域的和平與繁榮；即使處境再艱難，台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路。

蕭美琴表示，這次出訪是在總統全力支持以及總統對歐外交政策的指導下，接受歐洲議會副議長皮齊耶諾（Pina Picierno），以及歐洲議會義大利辦公室主任柯拉札(Carlo Corazza)先生共同邀請，前往義大利文托泰內島，出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」。

蕭美琴說，義大利文托泰內是個小島，但在近代歐洲歷史上具有重要象徵意義。它是第二次世界大戰期間，斯賓內利(Altiero Spinelli)等反抗法西斯主義的義大利政治犯被關押、監禁之地。在戰爭與極權的黑暗時代，斯賓內利等人在被監禁期間，便開始思考，歐洲如何不再重蹈戰爭的覆轍？不同國家又如何透過合作，共同維護和平？他們提出的「文托泰內宣言」(Ventotene Manifesto)，啟蒙了戰後歐洲推動歐洲聯盟的聯邦主義思想。可以說，文托泰內是孕育歐洲整合思想的搖籃。歐洲議會的最主要建築，就是以後成為歐洲議會議員的斯賓內利，為了紀念他而命名。

蕭美琴表示，其後的80多年，歐洲從戰火蹂躪與極權統治的陰影走出，經歷漫長而艱辛的重建，一步步從分裂走向整合，建立以民主、自由、人權、法治為核心的社會。正如台灣從威權時代走向自由民主的漫長道路，兩者雖然歷史背景不同，卻都證明民主與自由並非從天而降，是人民持續爭取、實踐及守護的成果。

蕭美琴說，今天的歐洲和二次大戰期間的歐洲非常不同，但民主國家面臨的挑戰，從來沒有消失。威權主義、灰色地帶威脅，以及以武力或脅迫圖謀改變現狀的挑戰等，在不同的地方，以不同的形式持續出現。台灣對這些挑戰並不陌生。我在論壇對話中，特別向與會的國際友人說明，台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但我們跟歐洲朋友一樣，堅持自由民主的生活方式，也致力維持區域的和平與繁榮。

蕭美琴表示，在這一次的旅程中，再次感受到國際社會對台灣的關心，並且有越來越多好朋友們願意瞭解台灣，傾聽台灣的故事。這趟旅行對我來說，最大的意義不只是我來到了一個地方，參加了一個論壇。更重要的是，台灣的聲音能夠在一個具有歷史意義的地方，讓更多人聽見。我在對話開場致詞時強調，文托泰內與台灣這兩座島嶼，無論大小，都值得擁有自己的聲音，都該被尊重。而透過這次出訪，我也想傳達一個堅定的訊息，就是即使處境再艱難，台灣都將繼續勇敢走出與世界同行的路。

蕭美琴表示，這一次的行程，在出發前並沒有對外公布，是為了考量盡量避免不必要的干擾，在確保安全的前提之下，順利抵達目的地。從台灣過去，搭乘飛機、坐車與渡船，總共花了大約27個小時，包括在遭遇惡劣氣候與海象中乘風破浪，一路前行。

蕭美琴表示，要再次向與我們理念相近、長期友好台灣的國際夥伴表達衷心的感謝。尤其是這次皮齊耶諾熱情邀約，以及一路上各友方的安排。

精華 FAQ

  • 她應邀出席第二屆「文托泰內歐洲自由與民主論壇」，在具歷史象徵的文托泰內島發聲，讓台灣立場被更多國際友人聽見，也傳達民主與自由的共同價值。

  • 她指出台灣正承受日益升高的軍事與灰色地帶壓力，但仍會堅持自由民主的生活方式，並致力維持區域和平與繁榮，不因外部威脅而退縮。

  • 她表示行程未對外公布，是為了降低不必要干擾並確保安全，從台灣出發歷時約27小時，途中還遇上惡劣氣候與海象，最後順利完成訪問。

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