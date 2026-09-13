我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

吃生魚片「心跳飆150」 肝硬化男染海洋弧菌不到1天敗血症亡

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

沈伯洋掀「洋流」是假象？ 蔣萬安：每個人都有自己方式爭取民眾支持

記者林麗玉／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台北市長蔣萬安13日上午出席2026關渡國際自然藝術季開幕式。（記者林麗玉／攝影...
台北市長蔣萬安13日上午出席2026關渡國際自然藝術季開幕式。（記者林麗玉／攝影）

年底選戰倒數76天，民進黨北市長參選人沈伯洋近期跑地方，被認為已經掀起「洋流」，不過有藍營議員引述地方里長說法，稱沈伯洋先前到石牌商城造勢，質疑現場的「洋流」有一半都是工讀生營造的假象？蔣萬安說，我想每個人都有自己的方式來爭取民眾的支持。

媒體問蔣萬安，對於有地方稱沈伯洋的「洋流」有一半是由工讀生製造的假象？蔣今說，因為他不在現場，他也不適合評論。對他來說，現在就是持續在面對議會的總質詢，把市政建設持續的推進，這就是目前最重要的事。

精華 FAQ

  • 因為有藍營議員引述地方里長說法，指出沈伯洋到石牌商城造勢時，現場被認為有一部分人潮疑似是工讀生撐場，因此質疑所謂「洋流」可能只是被刻意營造出的假象。

  • 蔣萬安表示，每個人都有自己的方式爭取民眾支持；但對於外界指稱現場有人潮造假的說法，他強調自己不在現場，因此不適合評論相關細節。

  • 蔣萬安說，自己目前的重點是持續面對議會總質詢，同時推進市政建設，認為這才是當下最重要的工作，而不是介入他人選戰的爭議。

民進黨 蔣萬安 沈伯洋

上一則

即時短評／放下鐵鎚改拿麥克風 李四川要打響個人品牌

延伸閱讀

「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤

「感受滿滿新潮流」激對立？蔣萬安反嗆沈伯洋「雙城破口」才是貼標籤
被沈伯洋悄悄話突襲問兒虐...蔣萬安：檢視處理過程也提精進

被沈伯洋悄悄話突襲問兒虐...蔣萬安：檢視處理過程也提精進
陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊

陳時中「不要選面相難看的」羞辱蔣萬安 北市府反擊
沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安「先問陳亭妃意願」

沈伯洋、賴瑞隆下辯論戰帖...蔣萬安「先問陳亭妃意願」

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00

超人氣

更多 >
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭
蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途