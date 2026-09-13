沈伯洋掀「洋流」是假象？ 蔣萬安：每個人都有自己方式爭取民眾支持
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年底選戰倒數76天，民進黨北市長參選人沈伯洋近期跑地方，被認為已經掀起「洋流」，不過有藍營議員引述地方里長說法，稱沈伯洋先前到石牌商城造勢，質疑現場的「洋流」有一半都是工讀生營造的假象？蔣萬安說，我想每個人都有自己的方式來爭取民眾的支持。
媒體問蔣萬安，對於有地方稱沈伯洋的「洋流」有一半是由工讀生製造的假象？蔣今說，因為他不在現場，他也不適合評論。對他來說，現在就是持續在面對議會的總質詢，把市政建設持續的推進，這就是目前最重要的事。
因為有藍營議員引述地方里長說法，指出沈伯洋到石牌商城造勢時，現場被認為有一部分人潮疑似是工讀生撐場，因此質疑所謂「洋流」可能只是被刻意營造出的假象。 蔣萬安表示，每個人都有自己的方式爭取民眾支持；但對於外界指稱現場有人潮造假的說法，他強調自己不在現場，因此不適合評論相關細節。 蔣萬安說，自己目前的重點是持續面對議會總質詢，同時推進市政建設，認為這才是當下最重要的工作，而不是介入他人選戰的爭議。
精華 FAQ
因為有藍營議員引述地方里長說法，指出沈伯洋到石牌商城造勢時，現場被認為有一部分人潮疑似是工讀生撐場，因此質疑所謂「洋流」可能只是被刻意營造出的假象。
蔣萬安表示，每個人都有自己的方式爭取民眾支持；但對於外界指稱現場有人潮造假的說法，他強調自己不在現場，因此不適合評論相關細節。
蔣萬安說，自己目前的重點是持續面對議會總質詢，同時推進市政建設，認為這才是當下最重要的工作，而不是介入他人選戰的爭議。
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