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民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣 批綠悖離民主

台灣新聞組／台中13日電
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國民黨台中市長參選人江啟臣（左）12日成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐...
國民黨台中市長參選人江啟臣（左）12日成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜（右）出席相挺。（記者余采瀅／攝影）

賴清德總統昨赴台中市為民進黨市長參選人何欣純輔選，賴總統批評台中市政治理缺失多，發生非洲豬瘟、食安把關不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，難怪市政滿意度還輸給雲林、南投與苗栗。國民黨台中市長參選人江啟臣昨成立海龍後援會，民進黨創黨元老、前立委林豐喜相挺，批評民進黨已悖離創黨精神與民意。

賴清德昨先赴苗栗縣為黨籍縣長參選人陳品安站台，他說，陳品安當選後的資源對接中央，只要陳品安提的建設全力支持。苗栗縣長鍾東錦競選總部表示，對手陣營「自說自話」。

民進黨主席賴清德（右）12日出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 ...
民進黨主席賴清德（右）12日出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 （記者黃仲裕／攝影）

何欣純昨成立競選總部，賴總統傍晚站台。賴總統說，台中市民普遍對市政不滿意，垃圾半山高，發生非洲豬瘟，食安把關也不用心，捷運藍線七、八年蓋不好，台中市府施政滿意度輸給鄰近的雲林、南投、苗栗，施政沒有平衡發展，產業需求也未滿足。

賴總統強調，台中是中小企業、機械業、製造業重鎮，台灣科技產業要繼續發展，關鍵之一就在台中，加上中東戰爭、俄烏戰爭顯示無人載具重要性，台灣要發展無人載具產業，重要城市也是台中；他希望未來的台中市長，可以選出與中央好好合作的人選。

江啟臣是海龍蛙兵退伍，他昨成立海龍後援會，多名退役海龍蛙兵相挺。林豐喜服役時也擔任海龍蛙兵，他昨現身挺江，出任海龍後援會顧問團長。林豐喜說，他是民進黨創黨元老，原台中縣區的民進黨是他一手催生，但民進黨悖離創黨精神，悖離民意與民主，他呼籲海龍弟兄團結支持江啟臣。

民進黨主席賴清德（右）12日出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 ...
民進黨主席賴清德（右）12日出席台中市長參選人何欣純（左）的競選總部成立大會。 （記者黃仲裕／攝影）

精華 FAQ

  • 賴清德指出，台中市在垃圾、非洲豬瘟、食安把關與捷運藍線推動上都有缺失，且市政滿意度還輸給雲林、南投與苗栗，顯示施政與產業需求未能兼顧。

  • 江啟臣成立海龍後援會，現場有多名退役海龍蛙兵力挺，其中最受矚目的是民進黨創黨元老、前立委林豐喜。他並出任海龍後援會顧問團長公開站台。

  • 林豐喜表示，自己當年曾催生台中縣區民進黨，但如今民進黨已悖離創黨精神，也悖離民意與民主，因此轉而呼籲海龍弟兄團結支持江啟臣。

江啟臣 民進黨 非洲豬瘟

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