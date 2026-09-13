我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

新北激戰 侯、盧為李四川造勢 蘇巧慧放蕭美琴拉抬影片

台灣新聞組／新北13日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨新北市長參選人李四川（左） 12日晚在板橋辦首場造勢晚會，現任市長侯友宜（...
國民黨新北市長參選人李四川（左） 12日晚在板橋辦首場造勢晚會，現任市長侯友宜（右）陪同大進場，光走上台就花費快十分鐘。（記者黃義書／攝影）

新北市長選舉藍綠陷入激戰，藍營天王昨從早到晚為國民黨參選人李四川輔選，昨晚首場大造勢，市長侯友宜強調「李四川接棒我放心」；民進黨參選人蘇巧慧繼上周雙總統級造勢，昨再釋出副總統蕭美琴拉抬影片。10月雙方陣營將有更多天王合體場面，顯示新北市在年底選戰的重要性。

新北市議長蔣根煌與李四川昨上午聯合成立競選總部，侯友宜、台中市長盧秀燕到場站台。盧秀燕說，這次是她今年大選首度與侯友宜同台輔選，「盧、侯」的台語發音如「愈好」，如果再加上李四川就成了「李、盧、侯，你愈好」，象徵大家都會愈來愈好。

國民黨主席鄭麗文隨後上台則強調，國民黨是實實在在認真做事，卻常常被民進黨「割稻仔尾」，若要拚市政、服務、建設，國民黨不僅是台灣一流，更是世界一流。

李四川昨晚在板橋第二運動場辦首場大型造勢，主辦單位統計超過6000人到場，不少年輕爸媽帶著孩子到場，現場安排青年攤商、九二一受災戶等不同身分素人上台，分享他們過去與李四川接觸的故事；新北藍白議員參選人昨齊聚，侯友宜是陪李並肩壓軸大進場，大批民眾湧向走道搶拍照、握手，兩人走了近10分鐘才抵達舞台。

「做事的品牌，就是李四川。」侯友宜說，若市民相信侯友宜，就請投給比侯友宜更會做事的李四川，李跟他一樣不是選舉咖，絕對不會是「講一畚箕，做事一湯匙。」

李也強調，侯已替新北打下很好基礎，「今天我要接下這一棒，不是重新來過」，昨也宣布，除了推動新北大巨蛋外，未來也要將板橋體育館打造成「新北小巨蛋」，形成「新北雙巨蛋」，最後帶領全場高喊「讓世界走進新北、讓大家站上舞台、讓新北走向世界。」

蘇巧慧昨行程滿檔，還釋出與蕭美琴到金山挖芋頭影片；影片中蕭美琴肯定蘇巧慧對北海岸提出的完整藍圖，期盼一起努力，實現對新北未來觀光發展的美好願景。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）12日出席黨籍議員參選人後援會，支持者熱情歡迎。...
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）12日出席黨籍議員參選人後援會，支持者熱情歡迎。（記者潘俊宏／攝影）

蘇巧慧昨也與交通部長陳世凱為綠營小雞站台，她說，新北市的捷運建設，中央該補助的經費絕對不會減少。陳世凱背書說，未來新北市的軌道建設，中央應補助的經費「一毛都不會少」。

鄭麗文昨在新北批蘇巧慧「公主就是公主啦！再怎麼裝都不像」，蘇巧慧非常聰明，旁邊沒有蘇爸爸、也沒有賴總統，因為她知道蘇院長、賴總統在新北沒有票房，「很厲害、很會選舉」。

針對鄭麗文「公主說」，蘇競選辦公室發言人馬亨亨．夷將表示，為了挽救選情，李四川陣營從上到下，從參選人、黨主席、到黨公職都謾罵蘇巧慧，無助於台灣選風。

精華 FAQ

  • 侯友宜、盧秀燕與鄭麗文先後替李四川站台，從成立競選總部到晚間大型造勢都高調助陣，凸顯國民黨對新北選戰的重視，也展現黨內外整合力道。

  • 李四川表示要接續侯友宜打下的市政基礎，並推動新北大巨蛋與板橋體育館升級為新北小巨蛋，打造新北雙巨蛋，讓世界走進新北、讓大家站上舞台。

  • 蘇巧慧釋出與蕭美琴到金山挖芋頭影片，凸顯北海岸觀光藍圖，同時強調新北捷運建設中央補助不會減少，陳世凱也背書軌道建設經費一毛都不會少。

李四川 侯友宜 盧秀燕

上一則

穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台

下一則

民進黨創黨元老林豐喜挺江啟臣 批綠悖離民主

延伸閱讀

新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票

新北市長激戰／藍雙北共好抗綠 李四川、蔣萬安合體拜票
選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒

選舉登記起跑 藍綠激戰新北 侯友宜點名李四川接棒
觀察站／侯友宜光環 「抱李隔蘇」破謠傳

觀察站／侯友宜光環 「抱李隔蘇」破謠傳
百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數

百里侯戰81人開打 綠搶新北、藍爭高雄、彰宜澎有變數

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭