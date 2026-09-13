我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

新聞評論╱副署無人機條例 卓榮泰自打嘴巴

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
行政院長卓榮泰(記者季相儒／攝影)
行政院長卓榮泰(記者季相儒／攝影)

在扭捏作態近半個月後，行政院終於宣布，業已副署立法院通過的《強化國防自主暨無人載具產業發展條例》。行政院迄今以各種藉口不副署的法案已多達八個，行政院長卓榮泰甚至自稱「憲政守門員」；如今面對情況相同的無人機發展條例，卓榮泰卻突然不當守門員了，無疑是自打嘴巴，更凸顯不副署的荒謬。

行政院過去拒絕副署的理由，千篇一律指責立法院通過的法案違憲、違反民主原則，或者說增加預算支出未與行政院充分會商、未確定財源等，因此行政院才必須「被動」以不副署回應。這些理由也曾被綠營拿來批評在野黨版的無人機發展條例，不過這回卓榮泰棄守球門了。

藍白主導通過的無人機發展條例，未採政院版的國防部主導模式，而是由經濟部主導，涉及軍事採購事項則由國防部主導。預算編列方式由特別預算改為年度預算編列；預算規模則從上限2100億元(台幣，下同，約66.4億美元)，增為每年不得低於400億、6年合計至少2400億元。另外，還設立政黨推派代表過半組成的「國家無人載具產業發展戰略特別委員會」，參與發展無人機決策。

立法院通過的無人機發展條例，與行政院政策差異不小。且不僅預算改為年度編列，還增加至少300億元支出，亦未就新增支出及財源與行政院充分會商。至於無人機發展特別委員會，比起被拒絕副署的法案，對政院而言還有更大的「違反權力分立原則」解釋空間。但行政院昨非今是，只輕描淡寫的以「產業不能等、國防安全不能等」，簡單打發。

行政院拒絕副署的法案中，情況和無人機發展條例最接近的，莫過於《台灣兒少成長及未來帳戶條例》。同樣是有行政院對案、增加預算支出、改變預算編列方式，卓榮泰不副署兒少未來帳戶條例，卻副署無人機發展條例，除顯示賴政府把無人機看得比兒少未來重要，更證明過去行政院所謂不可退讓的憲政底線，根本就是謊言。

行政院秘書長張惇涵還不倫不類的用「一年一簽大谷翔平」，形容以年度預算採購無人機的不當。但行政院拒絕副署兒少未來帳戶條例時，就說為了財源穩定和財政紀律，不應以特別預算一次匡列13年，而應以年度預算支應。原來在賴政府眼中，兒少福利可以一年一簽，兒少未來可以不穩定？

逐一檢視行政院拒絕副署的法案，一言以蔽之，就是賴政府緊抓權力與資源，不願絲毫讓步。拒絕副署財政收支劃分法和兒少未來帳戶條例，賴政府要的是「紅包自己發」；拒絕副署廣電法修正，是要確保只有自己才能掌控媒體。這些都與法案是否違憲及財政紀律無關，純粹只是賴政府的政治選擇和政策好惡罷了。

但無人機發展條例卻讓賴政府陷入尷尬的兩難。除了表面的國防安全與產業發展需求，拖延或拒絕在野黨所提更高預算的無人機發展方案，賴政府不僅難擋產業壓力，更無法向美國交代。說穿了，之前各種批評立法院無人機發展條例的談話，以及拖到最後一天才副署，不過是故作姿態，為雙重標準找下台階而已。

行政院拒絕副署法案，被國際憲法學期刊平台專文形容是足讓川普稱羨的「超級行政否決權」，美國智庫學者也公開批評是「公然違憲」，可說丟臉丟到國際上。卓榮泰突然棄守球門，副署無人機條例，不僅沒有洗白自己的違憲舉措，反而更凸顯以副署權擅自擴權的荒謬可笑。對賴政府來說，副署與否從不是被動的憲政防衛，而是獨裁者「自行挑選法律」的政治武器。

精華 FAQ

  • 文章認為，行政院一方面面臨國防安全與產業發展壓力，另一方面也難以向美國交代，因此雖曾拖延，最後仍選擇副署以避免更大政治與外交成本。

  • 立法院通過版本改由經濟部主導，軍事採購由國防部負責，預算從特別預算改為年度編列，且總額提高到6年至少2400億元，並設戰略特別委員會參與決策。

  • 文章認為，賴政府對兒少、財政與媒體相關法案強調違憲與財政紀律，對無人機條例卻改口放行，顯示所謂憲政底線只是依政治需要選擇性使用。

國防部 卓榮泰 無人機

上一則

最新民調：柯志恩支持度 超過賴瑞隆0.3個百分點

延伸閱讀

最後一刻 卓榮泰副署無人機條例 藍要求另8案也盡速處理

最後一刻 卓榮泰副署無人機條例 藍要求另8案也盡速處理
無人機特別委員會成太上皇？政院握最後主導權

無人機特別委員會成太上皇？政院握最後主導權
冷眼集/拿大谷翔平合約比做國防預算 政院畫虎不成

冷眼集/拿大谷翔平合約比做國防預算 政院畫虎不成
新聞評論╱無人機預算過關 卓榮泰若不副署會付什麼代價？

新聞評論╱無人機預算過關 卓榮泰若不副署會付什麼代價？

熱門新聞

溫姓女子加入詐欺集團當車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，5罪，判處溫女應執行有期徒刑2年4月。記者簡慧珍／攝影

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

2026-09-11 19:13
妞妞(右)在「台灣FRC研討會」侃侃而談。(摘自Instagram@4253raidzero_frc)

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

2026-09-09 20:09
每年一到中秋節，蛋黃酥討論的議題紛紛出現，大家都在評比和尋找最好吃、價格最親民的店家。 (示意圖／AI生成)

他給這家蛋黃酥9分高分「剩下1分怕他太驕傲」 老饕點頭：完勝不二家

2026-09-10 19:38
立委高金素梅前助理張俊傑棄保潛逃遭通緝。（本報資料照片）

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

2026-09-10 19:58
台灣海軍8月8日在高雄進行年度漢光演習。（美聯社）

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

2026-09-06 07:10
蔣友柏（左）與林姮怡當年抱著女兒合影。（本報系資料照）

蔣友柏再婚倒數 前妻林姮怡背景被翻出 千金嫁蔣家斷星途

2026-09-12 17:00

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭