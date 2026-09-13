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卓榮泰8案不副署 許信良：沒理由 江宜樺：百分百毀憲

台灣新聞組／綜合13日電
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行政院前院長江宜樺（右）12日稱行政院長卓榮泰不副署國會通過法案，是台灣現有最深...
行政院前院長江宜樺（右）12日稱行政院長卓榮泰不副署國會通過法案，是台灣現有最深刻危機；同台的民進黨前主席許信良（左）則斥行政立法兩院現在是「違憲對違憲」，應召開國是會議處理。（記者林伯東／攝影）

行政院長卓榮泰八次不副署立法院三讀法案，前閣揆江宜樺昨批「百分之百毀棄憲法」，他說，憲法從未賦予行政首長可以自認為「憲法的保護者」或「國會的太上皇」，行政院以不副署來否決國會，完全違背憲法的條文和精神，是行政權的獨裁，也是目前台灣最深刻的危機；今天閣揆以副署權來對抗國會，若明天調轉槍頭抗衡總統，將導致總統任命閣揆更加保守，台灣可能從「半總統制」走向「超級總統制」。

民進黨前主席許信良表示，行政院既然向國會負責，沒有理由可以用副署權否決國會的提議。不過他認為，在野黨不合理、違憲在先，雙方是「違憲對違憲」。江宜樺提醒，國家領導者不應該意氣用事，應該用制度來解決小的僵局，許信良建議舉辦國是會議來處理。行政院對於相關評論則不回應。

江宜樺與許信良昨日出席「總統直選卅年的回顧與前瞻」學術研討會，談到當前民主品質，江宜樺指出，憲法明文規定，當行政院對法案提出覆議失敗後，應即接受該決議；但現在的行政院即使覆議失敗，仍逕自決定要不要實施，這是百分之百毀棄憲法、違反憲法規定。他不知道有任何法學家，可以用任何方法來合理化這樣的決定。

江宜樺指出，閣揆副署權原本規定在憲法的總統專章，一旦動用就代表閣揆不同意總統，如今原本節制總統的手段卻被用來對付國會，「完全是奇怪的錯位」。行政院將不副署法案解釋為保衛民主和憲法，但憲法從未賦予行政首長可以自認是「憲法的保護者」或「國會的太上皇」。

江宜樺說，修憲後總統可以直接任命行政院長，因此閣揆很可能是總統信任的人選，也不會用不副署來節制總統；但如今這項權力被喚醒，雖然目前是對抗國會，未來也可能用來制衡總統；以後的總統只會任命更唯唯諾諾、不威脅自己政治利益者。

江宜樺舉例，前總統蔡英文曾任命她並不完全放心的行政院長賴清德，此例一開，若賴清德總統考慮卓榮泰以外的人出任閣揆，無論是高雄市長陳其邁或外交部長林佳龍，應也要考慮他們會不會一言不合，就用副署權來剝奪總統統帥權。江宜樺擔憂，「半總統制」將走向「超級總統制」。

許信良質疑，國會通過很多法案是無限制增加政府支出，完全違背憲法的精神和原則。他說，當年修憲是完全參考法國雙首長制，若回到原本的中華民國憲法，立院只有審議政府提案與預算之權，沒有提案權。他同意行政院既然向國會負責，就沒有理由可用副署權來否決國會的提議；不過今天是立法院的在野黨不合理、違憲在先，所以行政和立法兩院是違憲對違憲。他建議回到大和解時代，舉辦國是會議來面對僵局。

針對卓榮泰已副署無人機條例，台中市長盧秀燕昨說，行政院應確實遵守憲法，希望這不是特例。民眾黨主席黃國昌表示，「卓榮泰副不副署的唯一標準，就是不能讓賴清德不開心而已。」

精華 FAQ

  • 江宜樺認為這是「百分之百毀棄憲法」，批評行政院以不副署否決國會，完全違背憲法條文與精神，甚至是行政權獨裁，恐成台灣目前最深刻的憲政危機。

  • 許信良認為行政院既然要向國會負責，就沒有理由用副署權否決國會提案；但他也指出在野黨先有不合理、違憲問題，因此他將此視為「違憲對違憲」的僵局。

  • 江宜樺主張應回到制度面解決，不要意氣用事；許信良則建議舉辦國是會議，回到大和解的方式處理。兩人都認為，現階段應避免讓憲政衝突繼續升高。

民進黨 卓榮泰

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