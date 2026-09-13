從鐵鎚到麥克風 「最強副手」走到台前打響「川伯品牌」
歷任新北、高雄、台北三都副市長，李四川被譽為「最強副手」、「最強鐵鎚」，有豐富抬轎經驗，生平首次擔綱選戰男主角，面對倒數二個多月的選戰，當務之急是打響獨立於藍營天王外的「川伯品牌」，要讓選民看見站在市長背後多年的人，有屬於自己的城市藍圖，可帶領400萬新北市民走向未來。
在台灣政壇，「川伯」是獨特存在，在小琉球長大，從小看父親出海捕魚，自己從基層公務員做起，沒有顯赫政治世家背景，也不靠口才顏值取勝。外界對李四川最鮮明的形象，是長年跑工務留下的粗糙雙手及頭戴工程帽的工務硬漢身影，一步步從基層工程人員走進市府核心，如今站上市長選戰舞台，人生轉折不可謂不大。
近15年，李四川與朱立倫、韓國瑜、侯友宜、蔣萬安等藍營天王共事，深諳老二哲學，政策由市長決定，工程由他落實，遇到危機他第一時間跳出來處理，近一年連續在台北解決大巨蛋、輝達等棘手難題，累積大眾對他的專業與信任，讓「最強副手」成為最鮮明標籤。
這位「最強副手」終究要走到台前，投入選戰半年來，起初李四川不太適應從幕後走向鎂光燈下的壓力，面對綠營網軍凌厲攻勢，即便堅持不打負面選戰，仍難免被觸動情緒；隨著選舉進程，他也從不習慣回應到逐漸學會接招。昨天首場大造勢，他與侯友宜並肩壓軸進場，受歡迎程度不下於侯，證明他已有從「副手」躍升「主角」的態勢。
只不過面對新北戰局，他必須快速且強而有力的打出「川伯品牌」，畢竟真正他最擅長的仍是市政，一談起雙北藍圖，李四川眼神明顯發亮，積累多年的行政經驗，成為他面對選民最大底氣。
「選舉可以靠嘴巴，這個我不在行；但做事必須靠雙手，這個我絕對專業」，李四川這句話道破他的心境，也說明從拿鐵鎚到拿麥克風的角色轉換。李四川面對的不只是藍綠攻防，更是一場個人品牌的重新定位，他必須證明，自己也能成為值得選民託付的城市ＣＥＯ，讓新北選民願意跟隨「拿鐵鎚的人」。
因為他長年擔任副市長與市政執行者，專責工程與危機處理，做事效率高、形象務實。加上工務出身與粗糙雙手的硬漢印象，讓他累積出「最強副手」標籤。 他最大的課題不是單純對抗藍綠，而是從幕後走到台前後，快速建立獨立於藍營天王之外的「川伯品牌」，讓選民認識他的城市治理能力與個人政見。 文章指出他從基層公務員一路做到副市長，過去習慣在市長背後落實政策，如今首次成為選戰主角，必須適應鎂光燈與攻防，並把行政專業轉化為選票支持。
精華 FAQ
因為他長年擔任副市長與市政執行者，專責工程與危機處理，做事效率高、形象務實。加上工務出身與粗糙雙手的硬漢印象，讓他累積出「最強副手」標籤。
他最大的課題不是單純對抗藍綠，而是從幕後走到台前後，快速建立獨立於藍營天王之外的「川伯品牌」，讓選民認識他的城市治理能力與個人政見。
文章指出他從基層公務員一路做到副市長，過去習慣在市長背後落實政策，如今首次成為選戰主角，必須適應鎂光燈與攻防，並把行政專業轉化為選票支持。
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