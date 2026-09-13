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蘇起：脆弱、分裂、挑釁 台灣民主就像國王新衣

記者李人岳／台北13日電
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國安會前秘書長蘇起12日表示，台灣面臨中共崛起的外在挑戰，當權者還自認是國王，令...
國安會前秘書長蘇起12日表示，台灣面臨中共崛起的外在挑戰，當權者還自認是國王，令人憂心台灣的馬基維利時刻近在眼前。（記者林伯東／攝影）

今年是總統直選卅周年，國安會前秘書長蘇起昨在「總統直選卅年的回顧與前瞻」研討會上表示，台灣民主就像是「國王的新衣」：看似存在選舉與言論自由，核心卻是另一回事。台灣面臨中共崛起的外在挑戰，當權者還自認是國王，凡事絕不讓步，不見在野領袖，立法院也不協調，令人擔憂。

蘇起指出，台灣1996年起總統直選，民主卻成為國王的新衣，關鍵的轉捩點在1997年修憲，台灣的體制從原本的「雙首長制」轉變為「民選國王（女王）」、由單一領導人主導的體制。

蘇起舉例，當年修憲賦予總統任免閣揆無須國會同意；任免部長不須閣揆和立法院同意；總統有權提名檢察總長、ＮＣＣ委員、中選會委員，且無須閣揆副署；換言之，行政院長只是總統的執行長。

此外，總統在修憲後不再需要向立法院報告或答詢，也沒有要求一定要站上第一線對民眾說明政策，前總統蔡英文曾創下742天未召開記者會的紀錄，也絕少接受專訪。蔡英文在面對同婚公投失敗時，透過大法官釋憲讓同性婚姻合法化。賴清德總統在國會沒有掌握多數席次，多項人事提名被否決，但他也不尋求與在野妥協來打破僵局。

凡此種種，蘇起質疑台灣民主有如國王的新衣，多數民眾卻保持沉默甚至盛讚台灣的偉大民主，他說，台灣正在萌生的本土民族主義意識，讓人們願意接受一位不受制衡的強人總統，其次，面對中國崛起的威脅，民眾會認為可用來獲得美國的同情與支持。

蘇起說，台灣的現況只能用脆弱（weak）、分裂（divided）及挑釁（provocative）三個字形容，軍事和政治雙雙衰弱，內部陷於分裂內耗，總統自認是國王，凡事絕不讓步，對大陸則有挑釁風險，他感嘆，馬基維利時刻近在眼前。

精華 FAQ

  • 他認為台灣雖有選舉與言論自由等表面民主，但實際上總統權力過大、制衡薄弱，形成一種看似民主、核心卻失衡的政治結構，因此用這個比喻來表達他的批評。

  • 他認為1997年修憲是關鍵轉捩點，讓台灣從原本的雙首長制逐步轉向由民選總統主導的體制，總統可更直接掌控行政與人事權，行政院長因此更像執行總統意志的角色。

  • 他以weak、divided、provocative概括台灣現況，認為軍事與政治都偏弱，內部又有嚴重分裂與內耗；同時，總統缺乏妥協也可能對大陸形成挑釁風險。

賴清德 蔡英文 中共

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