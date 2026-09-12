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穩住藍白合 蔣萬安、張善政替白小雞站台

台灣新聞組／綜合13日電
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台北市首場藍白合大造勢12日登場，台北市長蔣萬安（左二）、國民黨立委賴士葆（左一...
台北市首場藍白合大造勢12日登場，台北市長蔣萬安（左二）、國民黨立委賴士葆（左一）與民眾黨主席黃國昌（右一）同台，為民眾黨台北市議員參選人張志豪（右二）站台。（記者胡經周／攝影）

不受新竹縣藍白破局影響，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政和民眾黨主席黃國昌12日都為白營議員參選人站台。台中市長盧秀燕到新北輔選更語重心長說，在野陣營要大團結、要整合，才能為人民說話、站在人民這一邊，不只是嘴巴說說，無論合體、共掛看板或競選活動，都須向人民展現藍白合的具體行動。蔣、盧一席話，不僅是要穩住竹北藍白破局的藍白合全局，更牽動全台最大、最熱的戰場新北市長戰局。

北市首場藍白合大造勢昨登場，蔣萬安為民眾黨市議員參選人張志豪站台，黃國昌和基隆市長謝國樑、藍委賴士葆、台中副市長鄭照新都到場，現場高喊「蔣萬安一票、張志豪一票、藍白全壘打」。

蔣萬安說，民眾黨所有夥伴在許多大是大非、捍衛民主自由法治都勇敢站出來，包括基隆反罷免守護謝國樑；也看到張志豪挺身而出，守住賴士葆，營造32：0戰果；更一起站上街頭，向總統府、向行政院發出怒吼，「這就是我們共同努力的目標」，守護人民的食安。

蔣萬安說，「兄弟齊登山，兄弟齊努力，我們就是有共同目標」，要在今年的選舉讓藍白席次最大化，一起攜手努力為市政來打拚。

新北市長選戰激烈，距選戰70多天，藍綠已重兵盡出，除鞏固基本盤，更爭取決勝關鍵兩成多的中間搖擺選民，國民黨參選人李四川爭取白營選票是重中之重，對藍營來說，竹北市長藍白合破局不能重演，各地藍白合不容閃失，否則將如「蝴蝶效應」衝擊新北選情。

各方民調顯示，藍綠激戰下新北基本盤已歸隊，只剩兩成關鍵的中間選民在觀望，其中當然有偏向民眾黨、立場相對搖擺的支持者。

李四川多次強調新北絕不會改變藍白合作，12日晚造勢國民黨、民眾黨參選人同框進場，展現力守藍白合決心；民眾黨主席黃國昌上午在北市藍白合現場，下午就與桃園市長張善政合體挺民眾黨桃園議員參選人，藍白都試圖將裂痕留在竹北，盼不擴及其他縣市。

張善政、黃國昌為民眾黨桃園市議員參選人周曉芸、林晏良站台，藍委牛煦庭、民眾黨前立委蔡璧如也到場，小草們現場多次高呼「張善政凍蒜」。黃國昌說，桃園市政在張善政帶領下蒸蒸日上，他對桃園藍白合作有信心。

張善政說，很多人都好奇他會不會幫民眾黨議員參選人站台，「今天就是答案」，他在桃園會堅守藍白合立場，只要理念相同都會站台。他強調「這已經不是第一次藍白合」，民眾黨立委洪毓祥先前觀音考察對接中央與地方，解決用電問題，「這就是藍白合作效益」，施政理念相同，不分黨派就是要站在一起。

精華 FAQ

  • 文章焦點是藍白合在地方選戰中的延續與穩定，尤其在新竹縣破局後，藍營與白營如何透過站台、合體與互挺，避免裂痕擴大並波及新北等關鍵戰場。

  • 蔣萬安出席北市造勢，替民眾黨議員參選人張志豪站台；張善政則與黃國昌一起替桃園民眾黨議員參選人周曉芸、林晏良助講，兩人都公開表態支持藍白合作。

  • 因為新北被視為全台最大、最熱戰場，藍綠都在爭取中間選民，而國民黨參選人李四川需要白營選票支持；若竹北破局擴散，可能透過蝴蝶效應衝擊新北選情。

張善政 蔣萬安 黃國昌

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