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即時短評／失去公信力的監察院 已成政治操弄下的犧牲品

記者蔡晉宇
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監察院。（聯合報系資料照片）
監察院。（聯合報系資料照片）

台灣監察院近期有數件「可能合法但社會觀感不佳」事件，從沒監委卻能啟動調查「蔣萬安之子交換生案」，到監院恐遭實質凍結下，明年度仍編列550萬預算汰換3輛公務車，都再添爭議；受質疑被執政黨武器化而失去公信力的監察院，儼然已成政治操弄下的犧牲品。

監院目前處於沒有監察委員在任的人事空窗期，糾正、彈劾、通過調查報告等核心職權自然是無法行使，但能否「先行搜集資料」卻有其灰色地帶；監院固然搬出法條強調一切依法行政，但光是如何判斷哪個案子需要搜集資料，本身就是高度政治問題。

最顯而易見的質疑就是，若蔣萬安之子事件涉及利益迴避，需要先行搜集資料，那蘇巧純的公司申請政府補助時，同樣未揭露與蘇貞昌之關係，也有涉及利益迴避問題，為何監院就沒先行搜集資料？蔣、蘇兩人都正在備戰年底縣市長選戰，監院如此動作，自然引發選擇性辦案、介入選舉批評。

民進黨政府執政以來，監院對諸多社會矚目案件如疫苗案、超思雞蛋案等都輕輕放下，通過彈劾的中央級別政務官更是屈指可數可數；如今會落得任何一點動作都被外界放大鏡檢視，根源還是出在自毀公信力。

編預算添購公務車爭議也是如此，若監委各個發揮獨立辦案精神、整飭官箴不分藍綠，一個機關報廢了11輛舊車，只添購了3輛新車，本該無可厚非；問題就出在監院效能實在不彰，連該不該廢院都被討論了，在沒監委時仍要買新車，一般民眾作何感想？

立院前陣子審議年度總預算期間，在野黨立委堅持要刪減監院預算，主要理由之一正是監院早已沒了中立性，被執政黨「武器化」，如今看來明年度監院預算也有嚴加把關必要；新一屆監院人事案同意權投票在即，要重建監院公信力，恐怕還得從嚴審監委名單做起。

精華 FAQ

  • 因為監院雖稱可先行蒐集資料，但在無監委空窗期，哪些案子要查本身就帶有政治判斷，容易被解讀成選擇性辦案，甚至介入選舉。

  • 作者指出兩案都涉及利益迴避疑慮，卻只有蔣萬安之子案被啟動蒐證，因此質疑監院標準不一致，反映其可能受政治立場影響。

  • 文中認為，監院對疫苗案、超思雞蛋案等重大爭議處理偏弱，加上效能不彰、預算與公務車爭議頻仍，導致外界普遍認為其已失去中立性。

民進黨 蔣萬安

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